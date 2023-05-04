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  4. Жирона – Мальорка – 2:1. Третья подряд победа Цыганкова. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Жирона
04.05.2023 20:30 – FT 2 : 1
Мальорка
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Испания
04 мая 2023, 22:55 | Обновлено 04 мая 2023, 23:17
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Жирона – Мальорка – 2:1. Третья подряд победа Цыганкова. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 33-го тура Ла Лиги

04 мая 2023, 22:55 | Обновлено 04 мая 2023, 23:17
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Жирона – Мальорка – 2:1. Третья подряд победа Цыганкова. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 мая состоялся матч 33-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» обыграла «Мальорку» (2:1).

Победный для хозяев поля гол забил Валентин Кастельянос на 85-й минуте.

Украинский хавбек Жироны Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле почти весь матч – его заменили на 90+1 минуте.

Одержав третью победу подряд, Жирона набрала 47 очков, вышла на 7-ю позицию и всерьез включилась в борьбу за зону еврокубков.

Ла Лига. 33-й тур, 4 мая

Жирона – Мальорка – 2:1

Голы: Бернардо, 45+4, Кастельянос, 84 – Мурики, 80 (пен).

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Муричи (Мальорка).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Бернардо Эспиноза (Жирона).
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Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Валентин Кастельянос
Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Гру не бачив. На FotMob вказано, що Циганков був капітаном Жирони. Це так?
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