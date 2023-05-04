Вечером 4 мая состоялся матч 33-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» обыграла «Мальорку» (2:1).

Победный для хозяев поля гол забил Валентин Кастельянос на 85-й минуте.

Украинский хавбек Жироны Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле почти весь матч – его заменили на 90+1 минуте.

Одержав третью победу подряд, Жирона набрала 47 очков, вышла на 7-ю позицию и всерьез включилась в борьбу за зону еврокубков.

Ла Лига. 33-й тур, 4 мая

Жирона – Мальорка – 2:1

Голы: Бернардо, 45+4, Кастельянос, 84 – Мурики, 80 (пен).