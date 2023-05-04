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  4. Жирона – Мальорка. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
04.05.2023 20:30 – перерыв 1 : 0
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 мая 2023, 20:30 |
1483
1

Жирона – Мальорка. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 4 мая в 20:30 по Киеву

04 мая 2023, 20:30 |
1483
1
Жирона – Мальорка. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (справа)

В четверг, 4 мая, в матче 33-го тура чемпионата Испании сойдутся «Жирона» и «Мальорка».

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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В таблице Ла Лиги «Жирона», цвета которой, как известно, защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков, занимает 8-е место с 44 очками после 32 матчей. В предыдущем туре каталонцы обыграли на выезде «Севилью» – 2:0.

Жирона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

У «Мальорки» 12-я позиция и 41 пункт после 32 встреч.

Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Бернардо Эспиноза (Жирона).
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Жирона Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Defen23
Эээ, а почему ассист Цыганкову не засчитали? У смысле? 
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