Жирона – Мальорка. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 4 мая в 20:30 по Киеву
В четверг, 4 мая, в матче 33-го тура чемпионата Испании сойдутся «Жирона» и «Мальорка».
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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
В таблице Ла Лиги «Жирона», цвета которой, как известно, защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков, занимает 8-е место с 44 очками после 32 матчей. В предыдущем туре каталонцы обыграли на выезде «Севилью» – 2:0.
Жирона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
У «Мальорки» 12-я позиция и 41 пункт после 32 встреч.
Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
L'ONZE! ❤️🤍#GironaRCDMallorca pic.twitter.com/2yIyjlTpVB— Girona FC (@GironaFC) May 4, 2023
🖤👺 𝐗𝐈 #GironaRCDMallorca pic.twitter.com/IocAAI6xcN— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 4, 2023
События матча
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