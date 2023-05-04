В четверг, 4 мая, в матче 33-го тура чемпионата Испании сойдутся «Жирона» и «Мальорка».

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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В таблице Ла Лиги «Жирона», цвета которой, как известно, защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков, занимает 8-е место с 44 очками после 32 матчей. В предыдущем туре каталонцы обыграли на выезде «Севилью» – 2:0.

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У «Мальорки» 12-я позиция и 41 пункт после 32 встреч.

Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы