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Чемпионат Испании
Жирона
04.05.2023 20:30 - : -
Мальорка
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Испания
04 мая 2023, 00:52 |
32
0

Жирона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 мая в 20:30 по Киеву

04 мая 2023, 00:52 |
32
0
Жирона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая на «Монтиливи» пройдет матч 33-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Мальоркой». Старт поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Жирона

Клуб год назад играл в Сегунде, и его подъем выше был отнюдь не очевиден. Но снова получилось подняться в топ-6, а потом, в отличие от пары предыдущих попыток - и выиграть стыковые поединки. Такой новичок ожидаемо рассматривался как 1 из потенциальных аутсайдеров розыгрыша. Но оказалось, что в лице подопечных Мичела Санчеса Ла Лига получила не только крепкого середняка, но и новую грозу авторитетов. Только за апрель жирондинцы смогли выдать нулевую ничью с Барселоной и устроить 4:2 с мадридским Реалом дома. В прошлом туре на выезде обыграли и Севилью. Отметим, что итоговые 2:0 раззабивавшийся Кастельянос оформил с передачи Цыганкова - Виктор наконец-то улучшил свою статистику после пары матчей молчания.

Мальорка

Команда капитально преобразилась при нынешнем наставнике, Агирре. Мексиканец, год назад взявшийся спасать футбольного лифта от вылета, ухитрился набрать прошлой весной достаточно очков, чтобы уберечь подопечных от вылета. А сейчас это крепкий середняк, что комфортно пробил отметку в 40 очков - такого с головой хватило, чтобы бермельонцы не задумывались о возможном возвращении в Сегунду. Да, был спад, с 6-ю матчами без побед, но в апреле удалось последовательно обыграть Сельту и Хетафе, и только с мотивированным Атлетико не набрали ни единого балла, уступив в Мадриде 1:3. Чуть не получилось выиграть у Атлетика - в прошлом туре помешал гол с пенальти, который баски забили на 6-й добавленной минуте.

Статистика личных встреч

В 5 последних поединках у Жироны только 1 победа, и та еще в 2017-м году. При этом Мальорка на этом отрезке выигрывала трижды, а в сентябре стороны сыграли 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно считают фаворитом пары жирондинцев, что играет дома. Но Мальорка в этом сезоне тоже хороша. Так что стоит поставить на тотал больше 2,0 голов с коэффициентом - 1,79.

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Источник Sport.ua
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