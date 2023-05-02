30.04.2023 16:00 – FT 1 : 0
Англия02 мая 2023, 02:42 | Обновлено 02 мая 2023, 02:55
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Ман Юнайтед – Астон Вилла – 1:0. Мяч Бруну Фернандеша. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги
02 мая 2023, 02:42 | Обновлено 02 мая 2023, 02:55
16
0
В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Астон Вилле» (1:0).
Единственный гол забил Бруну Фернандеш на 39-й минуте.
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АПЛ. 34-й тур, 30 апреля
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 1:0
Гол: Бруну Фернандеш, 39.
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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