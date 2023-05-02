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Манчестер Юнайтед
30.04.2023 16:00 – FT 1 : 0
Астон Вилла
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Англия
02 мая 2023, 02:42 | Обновлено 02 мая 2023, 02:55
16
0

Ман Юнайтед – Астон Вилла – 1:0. Мяч Бруну Фернандеша. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги

02 мая 2023, 02:42 | Обновлено 02 мая 2023, 02:55
16
0
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 1:0. Мяч Бруну Фернандеша. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Астон Вилле» (1:0).

Единственный гол забил Бруну Фернандеш на 39-й минуте.

АПЛ. 34-й тур, 30 апреля

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 1:0

Гол: Бруну Фернандеш, 39.

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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