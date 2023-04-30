Эрик ТЕН ХАГ: «Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4»
Тренер «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Астон Виллой»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу 1:0 над «Астон Виллой» в 34-м туре УПЛ:
«Хорошая победа, впечатляющее выступление «Манчестер Юнайтед». Мы великолепно работали с мячом, много им владели и качественно прессинговали.
Во втором тайме хотелось повести 2:0, но это сделать не удавалось, и в такой ситуации концовка всегда становится напряженной.
Мы идем от матча к матчу, дальше – «Брайтон», так что придется снова усердно трудиться. Нам нужно снова показать страсть и не беспокоиться о табличке. Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4, все в наших руках».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 26-го тура УПЛ запланирован на 13 мая, время начала – 17:00
Смотрите видеообзор матча Первой лиги чемпионата Украины