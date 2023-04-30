Эрик ТЕН ХАГ: «Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу 1:0 над «Астон Виллой» в 34-м туре УПЛ:

«Хорошая победа, впечатляющее выступление «Манчестер Юнайтед». Мы великолепно работали с мячом, много им владели и качественно прессинговали.

Во втором тайме хотелось повести 2:0, но это сделать не удавалось, и в такой ситуации концовка всегда становится напряженной.

Мы идем от матча к матчу, дальше – «Брайтон», так что придется снова усердно трудиться. Нам нужно снова показать страсть и не беспокоиться о табличке. Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4, все в наших руках».