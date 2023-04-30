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30 апреля 2023, 18:33 | Обновлено 30 апреля 2023, 18:35
662
0

АПЛ. Победа Ман Сити и Юнайтед, Забарный остался на скамейке

Продолжается 34-й тур АПЛ

30 апреля 2023, 18:33 | Обновлено 30 апреля 2023, 18:35
662
0
АПЛ. Победа Ман Сити и Юнайтед, Забарный остался на скамейке
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще четыре матча в рамках 34-го тура АПЛ. «Манчестер Сити» сделал еще один шаг к чемпионству, обыграв «Фулхэм» 2:1. 50-й гол в сезоне (и 34-й в АПЛ) забил Эрлинг Холанд. Также победы одержали «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», которые закрепились в топ-4.

«Борнмут» Ильи Забарного разгромил «Лидс» 4:1, сам украинец провел весь матч в запасе.

АПЛ. 34-й тур

«Борнмут» – «Лидс» – 4:1
Голы: Лерма 20, 24, Соланке 63, Семенио 90+1 – Бэмфорд 32

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 1:0
Гол: Фернандеш 39

«Ньюкасл» – «Саутгемптон» – 3:1
Голы: Уилсон 54, 81, Уолкотт 79 (автогол) – Армстронг 41

«Фулхэм» – «Манчестер Сити» – 1:2
Голы: Винисиус 15 – Холанд 3 (с пенальти), Альварес 36

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Источник Sport.ua
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