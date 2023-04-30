30 апреля на «Крейвен Коттедж» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда, казалось, еще с конца зимы бросила играть в этом сезоне. И никто за подобное особо и не ругал Марку Силва и его подопечных. Те блестяще выполнили свою главную задачу, с лихвой набрав столько очков, чтобы обеспечить возможность наконец-то не вернуться назад в Чемпионшип. Весь март проигрывали, в том числе и в кубке, и так же было и после паузы на матчи сборных. Но когда казалось, что дачники уже ничего не хотят, они смогли выдать пару побед. Сначала удалось оформить 3:1 в Ливерпуле с Эвертоном, потом закончили на 2:1 с Лидсом. И только набравшая форму Астон Вилла смогла на своем поле оформить 1:0.

Манчестер Сити

Клуб приближался в последнее время к взятию требла за последние дни. Сначала довели до ума оформление прохода Баварии в Лиге чемпионов, но после 3:0 дома вояж в Мюнхен превратился во многом в формальность, и закончился ничьей 1:1. После этого, уже в субботу, подопечные Пепа Гвардиолу закончили кубковую сказку Шеффилд Юнайтед, разгромив того 3:0 на Уэмбли и отправившись в финал Кубка страны. Наконец, в АПЛ Арсенал сделал все, чтобы заочно капитулировать перед обладателем титула, плохо сыграв трижды кряду не только с Ливерпулем, но и с Вест Хэмом и Саутгемптоном. 26-го апреля гранды провели очный поединок. И в нем Де Брюйне и компания крайне убедительно показали, кто сейчас самый сильный на Туманном Альбионе.

Статистика личных встреч

Фулхэм в последний раз выигрывал еще в 2009-м году, а после 2011-го - побеждает только Манчестер Сити. В том числе в этом сезоне были 2:1 на поле горожан.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что горожане после ключевой победы вдруг расслабятся и потеряют очки. Рекомендуем ставить на то, что в этом поединке выиграют гости при форе -1,5 забитых мяча с коэффициентом - 1,78.