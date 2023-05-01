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Чемпионат Англии
Фулхэм
30.04.2023 16:00 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
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Англия
01 мая 2023, 01:15 | Обновлено 01 мая 2023, 01:16
31
0

Фулхэм – Ман Сити – 1:2. «Горожане» стали лидерами АПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Англии

01 мая 2023, 01:15 | Обновлено 01 мая 2023, 01:16
31
0
Фулхэм – Ман Сити – 1:2. «Горожане» стали лидерами АПЛ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 апреля, в матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» добился в Лондоне победы над «Фулхэмом» – 2:1.

По голу в составе «горожан» забили Холанд и Альварес. За «Фулхэм» отличился Карлос Винисиус.

Победив, «Манчестер Сити», имея 76 очков, вышел на 1-е место в таблице АПЛ. Он опередил «Арсенал», у которого 75 пунктов и сыграно на одну игру больше.

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Винисиус (Фулхэм).
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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