В воскресенье, 30 апреля, в матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» добился в Лондоне победы над «Фулхэмом» – 2:1.

По голу в составе «горожан» забили Холанд и Альварес. За «Фулхэм» отличился Карлос Винисиус.

Победив, «Манчестер Сити», имея 76 очков, вышел на 1-е место в таблице АПЛ. Он опередил «Арсенал», у которого 75 пунктов и сыграно на одну игру больше.