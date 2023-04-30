Забарный – в запасе Борнмута на матч с Лидсом

Сегодня, 30 апреля «Борнмут» в 34-м туре АПЛ примет «Лидс». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе «Борнмута» на матч.

После перехода из «Динамо» Киев в январе Забарный принял участие лишь в двух матчах АПЛ и суммарно провел на поле 27 минут.