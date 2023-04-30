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  4. Забарный – в запасе Борнмута на матч с Лидсом
Англия
30 апреля 2023, 15:27 |
111
0

Забарный – в запасе Борнмута на матч с Лидсом

Украинский защитник снова не попал в основу

30 апреля 2023, 15:27 |
111
0
Забарный – в запасе Борнмута на матч с Лидсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 30 апреля «Борнмут» в 34-м туре АПЛ примет «Лидс». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе «Борнмута» на матч.

После перехода из «Динамо» Киев в январе Забарный принял участие лишь в двух матчах АПЛ и суммарно провел на поле 27 минут.

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Илья Забарный Борнмут Лидс Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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