Англия30 апреля 2023, 15:27 |
111
0
Забарный – в запасе Борнмута на матч с Лидсом
Украинский защитник снова не попал в основу
30 апреля 2023, 15:27 |
111
0
Сегодня, 30 апреля «Борнмут» в 34-м туре АПЛ примет «Лидс». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе «Борнмута» на матч.
После перехода из «Динамо» Киев в январе Забарный принял участие лишь в двух матчах АПЛ и суммарно провел на поле 27 минут.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 29 апреля 2023, 16:07 2
Проиграли, но сохранили место в дивизионе
Футбол | 30 апреля 2023, 10:57 1
Самые интересные события 23-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Бокс | 30.04.2023, 12:12
Теннис | 30.04.2023, 13:36
Футбол | 30.04.2023, 07:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.04.2023, 10:07
28.04.2023, 21:01 6
29.04.2023, 18:33 3
29.04.2023, 16:16 12
30.04.2023, 00:06 3
29.04.2023, 00:11 6
30.04.2023, 07:45 3