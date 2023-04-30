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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
30.04.2023 16:00 – 28 0 : 0
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 30 апреля 2023, 16:22
58
0

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 апреля в 16:00 видеотрансляцию матча 34-го тура АПЛ

30 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 30 апреля 2023, 16:22
58
0
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля в 16:00 проходит матч 34-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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