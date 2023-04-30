30.04.2023 16:00 – 28’ 0 : 0
Англия30 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 30 апреля 2023, 16:22
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Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 апреля в 16:00 видеотрансляцию матча 34-го тура АПЛ
30 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 30 апреля 2023, 16:22
58
0
30 апреля в 16:00 проходит матч 34-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале Setanta Sports.
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