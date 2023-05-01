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Чемпионат Франции
ПСЖ
30.04.2023 18:05 – FT 1 : 3
Лорьян
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Франция
01 мая 2023, 05:27 |
133
0

ГАЛТЬЕ: «Это большое разочарование – мы должны быстро отреагировать»

Тренер призвал смотреть вперед

01 мая 2023, 05:27 |
133
0
ГАЛТЬЕ: «Это большое разочарование – мы должны быстро отреагировать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер парижского клуба «ПСЖ» Кристоф Галтье дал оценку поражению подопечных в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3).

«В целом, это большое разочарование, и мы должны быстро отреагировать, потому что мы не знаем, сколько очков у нас будет впереди. Наша вторая часть сезона очень средняя, должна быть коллективная и индивидуальная осведомленность. Мы должны смотреть вперед. Нас ждет матч в Труа, мы лидируем с начала чемпионата, но мы должны закончить его победами. У нас есть амбиции делать больше», – заявил Галтье.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея 75 очков. Вторым идет «Марсель», у которого 70 пунктов. В сезоне еще будет сыграно 5 туров.

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Кристоф Галтье ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник RMC Sport
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