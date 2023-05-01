Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером

В воскресенье, 30 апреля, в поединке 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле добился победы над «Осером» со счетом 2:1.

Напомним, провансальцам в поединке пришлось отыгрываться, что они в итоге благополучно сделали с голами в исполнении Ундера и Алексиса Санчеса.

Победил «Марсель» без Руслана Малиновского. Его не оказалось даже в заявке команды на матч по причине травмы. У полузащитника имеется повреждение голеностопа и тренер команды Игор Тудор решил украинцем не рисковать, предоставив ему отдых.

«Марсель» после победы над «Осером» в таблице чемпионата Франции занимает второе место, имея 70 очков. Лидирует «ПСЖ», у которого 75 пунктов.