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  4. Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером
Франция
01 мая 2023, 03:00 |
49
0

Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером

Провансальцы победили без украинца

01 мая 2023, 03:00 |
49
0
Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 30 апреля, в поединке 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле добился победы над «Осером» со счетом 2:1.

Напомним, провансальцам в поединке пришлось отыгрываться, что они в итоге благополучно сделали с голами в исполнении Ундера и Алексиса Санчеса.

Победил «Марсель» без Руслана Малиновского. Его не оказалось даже в заявке команды на матч по причине травмы. У полузащитника имеется повреждение голеностопа и тренер команды Игор Тудор решил украинцем не рисковать, предоставив ему отдых.

«Марсель» после победы над «Осером» в таблице чемпионата Франции занимает второе место, имея 70 очков. Лидирует «ПСЖ», у которого 75 пунктов.

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Руслан Малиновский Марсель Осер чемпионат Франции по футболу травма Лига 1
Источник Twitter
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