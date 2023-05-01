Алексис принес победу. Марсель без Малиновского выиграл у Осера
На пропущенный мяч хозяева поля ответили двумя голами в конце матча
В матче 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Осер» со счетом 2:1.
Счет открыл хавбек гостей Бирама Туре на 33-й минуте. Хозяева поля ответили двумя голами в конце матча.
На 75-й минуте хавбек Дженгиз Ундер сравнял счет, а через пару минут форвард Алексис Санчес принес победу «Марселю».
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский не был включен в заявку команды на матч.
«Марсель» занимает второе место (70 очков), «Осер» находится на 14-й позиции (33 очка).
Лига 1. 33-й тур, 30 апреля
Марсель – Осер – 2:1
Голы: Дженгиз Ундер, 75, Алексис Санчес, 77 – Бирама Туре, 33
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер «Днепра» – о будущем украинского голкипера
В триллере Диогу Жота вырвал победу для «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»