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  4. Алексис принес победу. Марсель без Малиновского выиграл у Осера
Чемпионат Франции
Марсель
30.04.2023 21:45 – FT 2 : 1
Осер
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Франция
01 мая 2023, 00:23 | Обновлено 01 мая 2023, 00:31
138
1

Алексис принес победу. Марсель без Малиновского выиграл у Осера

На пропущенный мяч хозяева поля ответили двумя голами в конце матча

01 мая 2023, 00:23 | Обновлено 01 мая 2023, 00:31
138
1
Алексис принес победу. Марсель без Малиновского выиграл у Осера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Осер» со счетом 2:1.

Счет открыл хавбек гостей Бирама Туре на 33-й минуте. Хозяева поля ответили двумя голами в конце матча.

На 75-й минуте хавбек Дженгиз Ундер сравнял счет, а через пару минут форвард Алексис Санчес принес победу «Марселю».

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский не был включен в заявку команды на матч.

«Марсель» занимает второе место (70 очков), «Осер» находится на 14-й позиции (33 очка).

Лига 1. 33-й тур, 30 апреля

Марсель – Осер – 2:1

Голы: Дженгиз Ундер, 75, Алексис Санчес, 77 – Бирама Туре, 33

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Марсель).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Бирама Туре (Осер).
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Марсель Осер Лига 1 чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский Алексис Санчес видео голов и обзор Дженгиз Ундер Бирама Туре
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Це ще а Аталанті було видно: Руслан видає 2-3 непоганих матчі, потім пропадає.
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