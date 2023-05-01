Алексис принес победу. Марсель без Малиновского выиграл у Осера

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Осер» со счетом 2:1.

Счет открыл хавбек гостей Бирама Туре на 33-й минуте. Хозяева поля ответили двумя голами в конце матча.

На 75-й минуте хавбек Дженгиз Ундер сравнял счет, а через пару минут форвард Алексис Санчес принес победу «Марселю».

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский не был включен в заявку команды на матч.

«Марсель» занимает второе место (70 очков), «Осер» находится на 14-й позиции (33 очка).

Лига 1. 33-й тур, 30 апреля

Марсель – Осер – 2:1

Голы: Дженгиз Ундер, 75, Алексис Санчес, 77 – Бирама Туре, 33

Видеообзор матча