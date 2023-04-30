Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский не включен в заявку команды на матч против «Осера».

Поединок 33-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Осером» начнется 30 апреля в 21:45 по киевскому времени

В прошлом туре 29-летний Руслан в матче «Марселя» против «Лиона» (2:1) сыграл 83 минуты, после чего был заменен.

Малиновский не включен в заявку Марселя на матч против Осера