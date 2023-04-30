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  4. Малиновский не включен в заявку Марселя на матч против Осера
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Марсель
30.04.2023 21:45 – перерыв 0 : 1
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Франция
30 апреля 2023, 21:17 | Обновлено 30 апреля 2023, 21:28
1682
4

Малиновский не включен в заявку Марселя на матч против Осера

Поединок Лиги 1 между «Марселем» и «Осером» начнется 30 апреля в 21:45

30 апреля 2023, 21:17 | Обновлено 30 апреля 2023, 21:28
1682
4
Малиновский не включен в заявку Марселя на матч против Осера
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский не включен в заявку команды на матч против «Осера».

Поединок 33-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Осером» начнется 30 апреля в 21:45 по киевскому времени

В прошлом туре 29-летний Руслан в матче «Марселя» против «Лиона» (2:1) сыграл 83 минуты, после чего был заменен.

Малиновский не включен в заявку Марселя на матч против Осера

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 Марсель Осер стартовые составы Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua
помню мне тут доказывали, что Гасперини гнобит нашу звезду, надо бежать из Аталанты.
вполне логично, что звезду сбсн Гасперини и слепил.
а с уходом из Аталанты карета превратилась в тыкву.
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Mr Voevudskiy
Наигрался 
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andre_lui
Причина же не указана. 
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