Франция30 апреля 2023, 21:17 | Обновлено 30 апреля 2023, 21:28
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4
Малиновский не включен в заявку Марселя на матч против Осера
Поединок Лиги 1 между «Марселем» и «Осером» начнется 30 апреля в 21:45
30 апреля 2023, 21:17 | Обновлено 30 апреля 2023, 21:28
1682
4
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский не включен в заявку команды на матч против «Осера».
Поединок 33-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Осером» начнется 30 апреля в 21:45 по киевскому времени
В прошлом туре 29-летний Руслан в матче «Марселя» против «Лиона» (2:1) сыграл 83 минуты, после чего был заменен.
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Малиновский не включен в заявку Марселя на матч против Осера
🅒🅞🅜🅟🅞 #OMAJA 🔥— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 30, 2023
Le XI concocté par coach Tudor pour défier Auxerre ce soir ⤵️ pic.twitter.com/ovjPJDqkE5
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вполне логично, что звезду сбсн Гасперини и слепил.
а с уходом из Аталанты карета превратилась в тыкву.