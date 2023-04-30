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Чемпионат Франции
Марсель
30.04.2023 21:45 - : -
Осер
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Франция
30 апреля 2023, 01:51 | Обновлено 30 апреля 2023, 02:24
26
0

Марсель – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Против претендента на вылет Малиновского могут и поберечь

30 апреля 2023, 01:51 | Обновлено 30 апреля 2023, 02:24
26
0
Марсель – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
twitter.com/OM_Officiel

В воскресенье, 30 апреля, в Марселе на стадионе «Велодром» состоится матч тридцать третьего тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Марсель» и «Осер». Стартовый свисток арбитра Жереми Пиньяра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Марсель


До конца сезона во Франции остается не так уж и много времени, поэтому уже совсем скоро может решиться вопрос принадлежности той или иной команде чемпионского титула. Дабы в очередной раз все лавры не достались «Пари Сен-Жермен», необходимо только чудо и упорство одного из прямых преследователей столичного коллектива, а будет это «Марсель» или «Ланс» им предстоит решить уже в скором времени во время очной дуэли. Именно к игре на следующих выходных в Лиге 1 будет приковано наибольшее внимание, так как тогда, скорее всего, решится судьба, как минимум, «серебряного» комплекта наград.

Отставание от ПСЖ для команды Игора Тудора составляет восемь очков. Будем честны, в реалиях, когда у футболистов Кристофа Галтье нет необходимости играть в еврокубках в конце сезона, ликвидировать эту дистанцию за шесть игр до конца футбольного года будет очень сложно. «Провансальцы» начинали эту кампанию с большими амбициями потеснить явных фаворитов с первой строчки, но если в конце сезона терять очки в играх против «Лорьяна» (0:0), «Монпелье» (1:1) и «Страсбура» (2:2), то особо рассчитывать на успех не приходится. И это еще хорошо, что в недавнем «олимпийском» дерби в гостях у «Лиона» «Марселю» удалось вырвать победу в компенсированное время (2:1), а иначе и на втором месте команда Тудора сейчас бы не находилась.

Осер


В предстоящей встрече «Марселю» предстоит сыграть против прошлогодних участников второго по силе дивизиона страны, «Осера», базовый город которого с населением чуть больше 30 тыс. человек находится в центральном регионе страны по дороге из Парижа на запад, в Дижон. «Бургундцы» отсутствовали в «элитном» дивизионе с сезона-2011/12, однако три года под руководством Жана-Марка Фюрлана дали о себе знать в виде постепенного прогресса с 11 до итоговой третьей строчки в Лиге 2. Даже старт первого за 11 лет сезона в Лиге 1 для команды был более-менее неплохим, но затем ее понесло куда-то не туда.

Можно считать, что к отставке Фюрлана своей победой над «Осером» (2:0) приложился и «Марсель» в матче первого круга, хотя с того времени прошло почти два месяца, и лишь потом наставника попросили на выход. Команду подобрал 57-летний Кристоф Пелиссье, который сходу дал четыре очка в играх против «Аяччо» (1:0) и «Труа» (1:1), после которых «бургундцы» поверили в успех.

Ненадолго, так как период после чемпионата мира-2022 в Катаре для них также выдался достаточно сложным и лишь в начале февраля команда перестала постоянно проигрывать в чемпионате. Причем перестала настолько, что из последних 11 матчей Лиги 1 уступила лишь в одном – «Страсбуру» (0:2) и теперь ей практически не грозит вылет в низший дивизион. Во всяком случае, поблизости в турнирной таблице есть еще три команды с 32 набранными очками (у «Осера» их 33), у которых дела идут хуже.

Ориентировочные составы


«Марсель»: Лопес – Колашинац, Жиго, Балерди – Каборе, Верету, Ронжье, Клосс – Юндер, Санчес – Витинья.

«Осер»: Леон – Менса, Жубаль, Жанвье, Равелосун, Зедадка – Туре, М’Чангама – Ньянг, Да Коста, Эн.

Не сыграют: Руис, Унахи, Харит – Бото, Дюжимон, Массенжо, Туре, Овусу, Руис-Атиль.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре гости окажут достойное сопротивление. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Осер» (+1.5) с коэффициентом 1.93.

30 апреля, воскресенье

«Марсель» – «Осер»
Марсель. «Велодром». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Жереми Пиньяр (Франция)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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