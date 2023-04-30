Лига 1. Сенсационное поражение ПСЖ, Анже досрочно вылетел
Продолжается 33-й тур чемпионата Франции
Состоялись еще пять матчей в рамках 33-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» дома в меньшинстве неожиданно проиграл «Лорьяну» 1:3. «Анже» проиграл «Ренну» 2:4 и досрочно вылетел во второй дивизион.
Лига 1. 33-й тур
«Монако» – «Монпелье» – 0:4
Голы: Норден 28, 72, Мауасса 65, Мавдиди 79
«Клермон» – «Реймс» – 1:0
Гол: Кьеги 4
Удаление: Вьетеска 80 (Клермон)
«Ренн» – «Анже» – 4:2
Голы: Гуири 25, Унтонджи 35 (автогол), Доку 54, 84 – Бенталеб 19, Ибраима 42
«Труа» – «Ницца» – 0:1
Гол: Будауи 2
«ПСЖ» – «Лорьян» – 1:3
Голы: Мбаппе 29 – Ле Фе 15, Йонгва 39, Дьенг 88
Удаление: Хакими 20 (ПСЖ)
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