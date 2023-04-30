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Франция
30 апреля 2023, 20:24 |
582
1

Лига 1. Сенсационное поражение ПСЖ, Анже досрочно вылетел

Продолжается 33-й тур чемпионата Франции

30 апреля 2023, 20:24 |
582
1
Лига 1. Сенсационное поражение ПСЖ, Анже досрочно вылетел
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще пять матчей в рамках 33-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» дома в меньшинстве неожиданно проиграл «Лорьяну» 1:3. «Анже» проиграл «Ренну» 2:4 и досрочно вылетел во второй дивизион.

Лига 1. 33-й тур

«Монако» – «Монпелье» – 0:4
Голы: Норден 28, 72, Мауасса 65, Мавдиди 79

«Клермон» – «Реймс» – 1:0
Гол: Кьеги 4
Удаление: Вьетеска 80 (Клермон)

«Ренн» – «Анже» – 4:2
Голы: Гуири 25, Унтонджи 35 (автогол), Доку 54, 84 – Бенталеб 19, Ибраима 42

«Труа» – «Ницца» – 0:1
Гол: Будауи 2

«ПСЖ» – «Лорьян» – 1:3
Голы: Мбаппе 29 – Ле Фе 15, Йонгва 39, Дьенг 88
Удаление: Хакими 20 (ПСЖ)

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Источник Sport.ua
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Михайло Брижак
Ну в 33 туре обезпечить себе вылет,это сильно 
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