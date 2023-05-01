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  4. ПСЖ – Лорьян – 1:3. Гол Мбаппе – слабое утешение. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
ПСЖ
30.04.2023 18:05 – FT 1 : 3
Лорьян
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
01 мая 2023, 05:46 | Обновлено 01 мая 2023, 05:49
45
0

ПСЖ – Лорьян – 1:3. Гол Мбаппе – слабое утешение. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Франции

01 мая 2023, 05:46 | Обновлено 01 мая 2023, 05:49
45
0
ПСЖ – Лорьян – 1:3. Гол Мбаппе – слабое утешение. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 апреля, в матче 33-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» на своем поле проиграл «Лорьяну» со счетом 1:3.

На гол Мбаппе, забитый на 29-й минуте, гости ответили двумя своими голами. А до результативного удара француза они смогли первыми во встрече добиться успеха.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Лорьян).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дарлин Йонгва (Лорьян).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
20’
Ашраф Хакими (ПСЖ) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Ле Фе (Лорьян).
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ПСЖ Лорьян Килиан Мбаппе видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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