Франция01 мая 2023, 05:46 | Обновлено 01 мая 2023, 05:49
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ПСЖ – Лорьян – 1:3. Гол Мбаппе – слабое утешение. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Франции
01 мая 2023, 05:46 | Обновлено 01 мая 2023, 05:49
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В воскресенье, 30 апреля, в матче 33-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» на своем поле проиграл «Лорьяну» со счетом 1:3.
На гол Мбаппе, забитый на 29-й минуте, гости ответили двумя своими голами. А до результативного удара француза они смогли первыми во встрече добиться успеха.
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Лорьян).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дарлин Йонгва (Лорьян).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
20’
Ашраф Хакими (ПСЖ) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Ле Фе (Лорьян).
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