В воскресенье, 30 апреля, в матче 33-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» на своем поле проиграл «Лорьяну» со счетом 1:3.

На гол Мбаппе, забитый на 29-й минуте, гости ответили двумя своими голами. А до результативного удара француза они смогли первыми во встрече добиться успеха.