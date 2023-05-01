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  4. Гарри КЕЙН: «Это был бы замечательный камбек»
Англия
01 мая 2023, 04:24 | Обновлено 01 мая 2023, 04:33
129
0

Гарри КЕЙН: «Это был бы замечательный камбек»

Англичанин – о матче АПЛ «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

01 мая 2023, 04:24 | Обновлено 01 мая 2023, 04:33
129
0
Гарри КЕЙН: «Это был бы замечательный камбек»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился эмоциями о поражении команды в игре с «Ливерпулем» (3:4) в 34-м туре чемпионата Англии.

«Красные», напомним, на 15-й минуте встречи 3:0, но перевес растеряли. На 90+3 минуте гол Ришарлисона сделал счет 3:3, однако уже через минут цели достиг удар Диогу Жота, который принес мерсисайдцам победу.

«Ужасный старт в первые 20 минут. Такое случается уже не впервые в сезоне. Нам нужно иметь лучшее понимание больших матчей.

Первые 20 минут – это одна игра, но в остальные 75 у нас были шансы, попали в каркас и полностью заслужили вернуться. В общем, это был бы замечательный камбек. Трудно объяснить словами последние 10 секунд и сказать, почему это произошло. У нас есть фантастические футболисты, но, как команда, мы недостаточно хорошо играем коллективно», – заявил Кейн.

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Гарри Кейн Ливерпуль - Тоттенхэм Тоттенхэм Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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