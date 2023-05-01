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  4. Впереди – только Ширер. Кейн вышел на 2-е место в реестре голеадоров АПЛ
Англия
01 мая 2023, 02:39 | Обновлено 01 мая 2023, 02:43
57
0

Впереди – только Ширер. Кейн вышел на 2-е место в реестре голеадоров АПЛ

Английский нападающий продолжает погоню за рекордсменом

01 мая 2023, 02:39 | Обновлено 01 мая 2023, 02:43
57
0
Впереди – только Ширер. Кейн вышел на 2-е место в реестре голеадоров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн в матче 34-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (3:4) стал автором одного гола.

Поразив ворота «красных», Кейн довел счет своим голам в АПЛ до 208. Он сравнялся по этому показателю с бывшим нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. Теперь Кейн и Руни делят второе место в историческом реестре голеадоров английской Премьер-лиги.

Больше них в чемпионате Англии забивал лишь бывший форвард «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер (260 голов).

Всего в нынешнем сезоне на счету Кейна 45 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах. В них он забил 27 голов и сделал 5 ассистов.

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Гарри Кейн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Premier League
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