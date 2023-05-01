Впереди – только Ширер. Кейн вышел на 2-е место в реестре голеадоров АПЛ

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн в матче 34-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (3:4) стал автором одного гола.

Поразив ворота «красных», Кейн довел счет своим голам в АПЛ до 208. Он сравнялся по этому показателю с бывшим нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. Теперь Кейн и Руни делят второе место в историческом реестре голеадоров английской Премьер-лиги.

Больше них в чемпионате Англии забивал лишь бывший форвард «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер (260 голов).

Всего в нынешнем сезоне на счету Кейна 45 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах. В них он забил 27 голов и сделал 5 ассистов.