Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:3. Бешеная концовка. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
30.04.2023 18:30 – FT 4 : 3
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 30 апреля 2023, 21:37
1452
0

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:3. Бешеная концовка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги

30 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 30 апреля 2023, 21:37
1452
0
Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:3. Бешеная концовка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В невероятном матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:3.

За первые 15 минут матча хозяева поля забили три гола (3:0), отличились Кертис Джонс, Луис Диас, Мохамед Салах. Однако гости сумели отыграться с голом на 90+3 минуте (3:3)! У шпор голы забили Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Ришарлисон.

На 90+4 минуте Диогу Жота вырвал победу для Ливерпуля!

АПЛ. 34-й тур, 30 апреля

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:3

Голы: Джонс, 3, Луис Диас, 5, Салах, 15 (пен), Диогу Жота, 90+4 – Кейн, 40, Сон Хын Мин, 77, Ришарлисон, 90+3.

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
По теме:
КЛОПП: Какая игра! Диогу Жота нас спас. А я был наказан, немедленная карма
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4»
Ливерпуль Тоттенхэм Ришарлисон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Сон Хын Мин Мохамед Салах Гарри Кейн Диогу Жота Ливерпуль - Тоттенхэм Кертис Джонс Луис Диас видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболева сыграет на турнир ITF с соперницей, поддержавшей вторжение россии
Теннис | 30 апреля 2023, 14:14 12
Соболева сыграет на турнир ITF с соперницей, поддержавшей вторжение россии
Соболева сыграет на турнир ITF с соперницей, поддержавшей вторжение россии

Амина Аншба уже попала за это под санкции Украины

ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
Футбол | 30 апреля 2023, 00:06 3
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу

«Сине-гранатовые» обыграли соперников со счетом 4:0

Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Футбол | 30.04.2023, 09:36
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
Футбол | 30.04.2023, 10:57
Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
Бундеслига. Бавария обыграла Герту и снова вышла в лидеры
Футбол | 30.04.2023, 18:47
Бундеслига. Бавария обыграла Герту и снова вышла в лидеры
Бундеслига. Бавария обыграла Герту и снова вышла в лидеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
29.04.2023, 17:17 2
Футбол
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
28.04.2023, 16:58 76
Футбол
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
30.04.2023, 11:05 8
Другие виды
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
29.04.2023, 16:16 12
Футбол
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
30.04.2023, 07:31 3
Футбол
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
30.04.2023, 07:45 4
Снукер
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
28.04.2023, 20:33 13
Теннис
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
29.04.2023, 18:33 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности