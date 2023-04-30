Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:3. Бешеная концовка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги
В невероятном матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:3.
За первые 15 минут матча хозяева поля забили три гола (3:0), отличились Кертис Джонс, Луис Диас, Мохамед Салах. Однако гости сумели отыграться с голом на 90+3 минуте (3:3)! У шпор голы забили Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Ришарлисон.
На 90+4 минуте Диогу Жота вырвал победу для Ливерпуля!
АПЛ. 34-й тур, 30 апреля
Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:3
Голы: Джонс, 3, Луис Диас, 5, Салах, 15 (пен), Диогу Жота, 90+4 – Кейн, 40, Сон Хын Мин, 77, Ришарлисон, 90+3.
Видеообзор матча
События матча
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