В невероятном матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:3.

За первые 15 минут матча хозяева поля забили три гола (3:0), отличились Кертис Джонс, Луис Диас, Мохамед Салах. Однако гости сумели отыграться с голом на 90+3 минуте (3:3)! У шпор голы забили Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Ришарлисон.

На 90+4 минуте Диогу Жота вырвал победу для Ливерпуля!

АПЛ. 34-й тур, 30 апреля

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:3

Голы: Джонс, 3, Луис Диас, 5, Салах, 15 (пен), Диогу Жота, 90+4 – Кейн, 40, Сон Хын Мин, 77, Ришарлисон, 90+3.

Видеообзор матча