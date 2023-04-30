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  4. Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
Чемпионат Англии
Ливерпуль
30.04.2023 18:30 – FT 4 : 3
Тоттенхэм
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Англия
30 апреля 2023, 20:30 | Обновлено 30 апреля 2023, 20:58
1174
4

Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу

За первые 15 минут матча хозяева поля забили три гола, но гости отыгрались

30 апреля 2023, 20:30 | Обновлено 30 апреля 2023, 20:58
1174
4
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
Getty Images/Global Images Ukraine

В невероятном матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:3.

За первые 15 минут матча хозяева поля забили три гола (3:0), отличились Кертис Джонс, Луис Диас, Мохамед Салах

Однако гости сумели отыграться с голом на 90+3 минуте (3:3)! У шпор голы забили Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Ришарлисон.

Но это и не все! В следующей атаке, на 90+4 минуте, Диогу Жота вырвал победу для Ливерпуля!

«Ливерпуль» набрал 56 очков и поднялся на 5-е место. «Тоттенхэм» с 54 очками теперь на 6-й позиции.

АПЛ. 34-й тур, 30 апреля

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:3

Голы: Джонс, 3, Луис Диас, 5, Салах, 15 (пен), Диогу Жота, 90+4 – Кейн, 40, Сон Хын Мин, 77, Ришарлисон, 90+3.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Джонс (Милнер, 86), Эллиотт (Хендерсон, 63), Салах, Диас (Диогу Жота, 63), Гакпо (Нуньес, 73).

Тоттенхэм: Форстер, Порро (Лукас Моура, 90), Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич (Данджума, 90), Хейбьерг, Кулушевски (Сарр, 66), Скипп (Ришарлисон, 84), Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Конате, 70, Диогу Жота, 81, Милнер, 90+1, Клопп, 90+5 – Сон Хын Мин, 52, Ришарлисон, 90+4.

Фотогалерея матча

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Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Тоттенхэм Кертис Джонс Луис Диас Мохамед Салах Диогу Жота Гарри Кейн Сон Хын Мин Ришарлисон
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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yuriy_kent
Можуть з виграного матчу зробити трилер. Тому і полюбляю цю команду. 3:0 чи 0:3, взагалі байдуже, буде заруба
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+3
Tasha19
Ліверпуль у всій красі, створили собі проблеми, потім їх вирішили))) Ну а Тотенхем навіть шкода вже.
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0
🔱Avtoigor🔱
Такє не кожен день побачиш, 7 забитих м'чів
Ліверпуль полоскотав нерви вболівальникам, гарний матч.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Игорь Левченко
Только Ливер может прсрать три гола, а потом на последних секундах вкатать) Англия, хули.
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0
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