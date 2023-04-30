Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу

В невероятном матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:3.

За первые 15 минут матча хозяева поля забили три гола (3:0), отличились Кертис Джонс, Луис Диас, Мохамед Салах

Однако гости сумели отыграться с голом на 90+3 минуте (3:3)! У шпор голы забили Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Ришарлисон.

Но это и не все! В следующей атаке, на 90+4 минуте, Диогу Жота вырвал победу для Ливерпуля!

«Ливерпуль» набрал 56 очков и поднялся на 5-е место. «Тоттенхэм» с 54 очками теперь на 6-й позиции.

АПЛ. 34-й тур, 30 апреля

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:3

Голы: Джонс, 3, Луис Диас, 5, Салах, 15 (пен), Диогу Жота, 90+4 – Кейн, 40, Сон Хын Мин, 77, Ришарлисон, 90+3.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Джонс (Милнер, 86), Эллиотт (Хендерсон, 63), Салах, Диас (Диогу Жота, 63), Гакпо (Нуньес, 73).

Тоттенхэм: Форстер, Порро (Лукас Моура, 90), Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич (Данджума, 90), Хейбьерг, Кулушевски (Сарр, 66), Скипп (Ришарлисон, 84), Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Конате, 70, Диогу Жота, 81, Милнер, 90+1, Клопп, 90+5 – Сон Хын Мин, 52, Ришарлисон, 90+4.

Фотогалерея матча