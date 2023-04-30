Англия30 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 22:03
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ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
В триллере Диогу Жота вырвал победу для «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»
30 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 22:03
5116
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В невероятном матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:3.
«Ливерпуль» вел с разницей в три мяча, но шпоры отыгрались (3:3). На 90+4 минуте Диогу Жота вырвал победу для красных.
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп так обрадовался забитому голу, что получил травму ноги.
Клопп: «Я не уверен, что это подколенное сухожилие. Это может быть и приводящая мышца. Это было больно».
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
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Комментарии 2
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он классный конечно ))
Не треба бути додо і нога не буде бобо
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