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Англия
30 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 22:03
5116
2

ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й

В триллере Диогу Жота вырвал победу для «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

30 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 22:03
5116
2
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В невероятном матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:3.

«Ливерпуль» вел с разницей в три мяча, но шпоры отыгрались (3:3). На 90+4 минуте Диогу Жота вырвал победу для красных.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп так обрадовался забитому голу, что получил травму ноги.

Клопп: «Я не уверен, что это подколенное сухожилие. Это может быть и приводящая мышца. Это было больно».

ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
он классный конечно ))
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+3
Перець
Не треба бути додо і нога не буде бобо
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-2
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