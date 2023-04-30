В невероятном матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:3.

«Ливерпуль» вел с разницей в три мяча, но шпоры отыгрались (3:3). На 90+4 минуте Диогу Жота вырвал победу для красных.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп так обрадовался забитому голу, что получил травму ноги.

Клопп: «Я не уверен, что это подколенное сухожилие. Это может быть и приводящая мышца. Это было больно».

ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й