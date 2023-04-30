30 апреля на «Энфилд» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Клуб остается под контролем Юргена Клоппа. Вот уж где есть максимальная лояльность друг к другу со всех сторон, проверенная не только годами успехов, но и серьезными проблемами. А они сейчас явно больше, чем в постчемпионском сезоне 2020/2021. Скорее всего, красные занесут себе в актив разве что Суперкубок Англии, выигранный еще прошлым летом. Со всех турниров мерсисайдцы вылетели, а в АПЛ показывали слабые результаты. Но в апреле как раз было немало хороших матчей. Получилось уйти от поражения Арсеналу, хотя горели 0:2, после чего победили у Лидса (тут и вовсе 6:1!) и Ноттингем Форест. Серию получилось продлить с Вест Хэмом, хотя Ливерпуль пропустил первым.

Тоттенхэм

Команда, по сути, доигрывает, домучивает сезон. Год назад получилось под руководством Конте вырвать на финальном отрезке розыгрыша 4-е место АПЛ. Это позволило наконец-то вернуться в Лигу чемпионов, и даже выйти из группы в плей-офф, но уже в 1/8 финала англичане уступили Милану. Примерно тогда же последовал вылет и из кубка, и это, в сочетании с нестабильностью в Премьер-Лиге, привело ко взрыву. Граф очередным скандальным интервью все-таки спровоцировал свою отставку. А нового полноценного менеджера не смогли или не захотели найти, доигрывая до лета под руководством Стеллини. И проблем с ним хватает - в апреле была ничья с Эвертоном и даже поражение дома Борнмуту. После 1:6 с Ньюкаслом убрали и этого итальянца, поставив и.о. Мейсона. И с Манчестер Юнайтед при Райане получилось отыграться с 0:2 на ничью!

Статистика личных встреч

Тоттенхэм в последний раз выигрывал еще в 2017-м году. После этого, вот уже 10 поединков, строго не проигрывал Ливерпуль. В том числе красные победили в Лондоне 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы мало сомневается в успехе красных. Но и у них хватает проблем, так что рекомендуем ставить на тотал больше 3,0 голов с коэффициентом - 1,78.