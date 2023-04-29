ATP29 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 29 апреля 2023, 13:48
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Молчанов проиграл в финале челленджера в Риме
Барьентос и Кабрал завоевали титул
29 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 29 апреля 2023, 13:48
128
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Украинский теннисист Денис Молчанов не сумел завоевать титул на грунтовом челленджере в Риме в парном разряде. В финале украинец вместе с казахом Андреем Голубевым в двух сетах проиграли колумбийско-португальскому дуэту Николас Барьентос/Франсиску Кабрал.
Парный мужской разряд. Финал
Андрей Голубев/Денис Молчанов – Николас Барьентос/Франсиску Кабрал – 3:6, 1:6
Напомним, в финал Голубев и Молчанов вчера вышли без боя.
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