Молчанов проиграл в финале челленджера в Риме

Украинский теннисист Денис Молчанов не сумел завоевать титул на грунтовом челленджере в Риме в парном разряде. В финале украинец вместе с казахом Андреем Голубевым в двух сетах проиграли колумбийско-португальскому дуэту Николас Барьентос/Франсиску Кабрал.

Парный мужской разряд. Финал

Андрей Голубев/Денис Молчанов – Николас Барьентос/Франсиску Кабрал – 3:6, 1:6

Напомним, в финал Голубев и Молчанов вчера вышли без боя.