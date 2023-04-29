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ATP
29 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 29 апреля 2023, 13:48
128
0

Молчанов проиграл в финале челленджера в Риме

Барьентос и Кабрал завоевали титул

29 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 29 апреля 2023, 13:48
128
0
Молчанов проиграл в финале челленджера в Риме
Instagram. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов не сумел завоевать титул на грунтовом челленджере в Риме в парном разряде. В финале украинец вместе с казахом Андреем Голубевым в двух сетах проиграли колумбийско-португальскому дуэту Николас Барьентос/Франсиску Кабрал.

Парный мужской разряд. Финал

Андрей Голубев/Денис Молчанов – Николас Барьентос/Франсиску Кабрал – 3:6, 1:6

Напомним, в финал Голубев и Молчанов вчера вышли без боя.

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Денис Молчанов Андрей Голубев ATP Рим
Источник Sport.ua
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