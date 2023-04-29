Молчанов без борьбы вышел в финал парного разряда челленджера в Италии

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с Андреем Голубевым из Казахстана выступает на челленджере в Риме (Италия).

В полуфинале турнира Молчанов и Голубев должны были встретится с французами Садио Думбия и Фабьеном Ребулем. Однако, матч не состоялся, поскольку французы снялись с турнира.

Таким образом, Молчанов и Голубев в финале сыграют с колумбийцем Николасом Барриэнтосом и португальцем Франсишку Кабралом. В полуфинале колумбийско-португальский дуэт обыграл Виктора Дурасовича (Норвегия) и Фернандо Ромболи (Бразилия) в двух сетах – 7:6(5), 6:0.