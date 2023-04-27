26.04.2023 21:30 – FT 3 : 1
Англия27 апреля 2023, 04:39 | Обновлено 27 апреля 2023, 05:11
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Ноттингем Форест – Брайтон – 3:1. Поражение Де Дзерби. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги
27 апреля 2023, 04:39 | Обновлено 27 апреля 2023, 05:11
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В среду, 26 апреля, сыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ноттингем Форест» добился домашней победы над «Брайтоном» (3:1), командой Роберто Де Дзерби, экс-наставника «Шахтера».
«Брайтон» занимает 8-е место (49 очков), «Ноттингем Форест» борется за выживание (17-я позиция, 30 очков).
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АПЛ. 33-й тур, 26 апреля
Ноттингем Форест – Брайтон – 3:1
Голы: Гросс, 45+3 (автогол), Данилу, 68, Гиббс-Уайт, 90+1 – Буонанотте, 38.
Нереализованный пенальти: Джонсон (Ноттингем), 11.
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Ноттингем Форест).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Паскаль Гросс (Брайтон).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Буонанотте (Брайтон).
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