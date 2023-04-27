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27 апреля 2023, 06:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 06:41
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ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы не привыкли играть по 3 игры в неделю, и у нас много травм»

Главный тренер «Брайтона» прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест»

27 апреля 2023, 06:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 06:41
666
0
ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы не привыкли играть по 3 игры в неделю, и у нас много травм»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал поражение от команды «Ноттингем Форест» (1:3) в матче 33-го тура АПЛ:

«Мы заслужили поражение. Первые 30 минут мы играли очень хорошо и могли забить больше голов. Возможно, мы могли даже закрыть игру, но потом допустили много ошибок. Мы перестали играть, потеряли слишком много энергии, потеряли нашу ДНК с точки зрения скорости, мощности и качества.

Перед игрой я знал, что нам будет очень тяжело. Мы не привыкли играть по три игры в неделю, и у нас много травм. Это не оправдание, это реальность. Мы огорчены результатом, но это нормально, потому что в воскресенье мы отыграли 120 минут.

Мы могли забить больше, помню два-три момента в первом тайме и один во втором. Еогда счет был 1:1, Митома вышел один на один с вратарем. Мы огорчены, потому что это тяжелый результат для нас. Но приходится играть снова через три дня, и мы должны быть готовы.

Мы разочарованы результатом, но я всегда горжусь своими игроками. Это очень тяжелый момент для нас, мы играем много игр и не можем заменить многих игроков. У нас много травм, но я не хочу искать оправдания, я хочу быть честным, Мы заслужили поражение, но я горжусь своими игроками.

Мы могли бы сегодня сыграть лучше даже с таким составом. У нас слишком много травм: Адам Лаллана, Эван Фергюсон. Мы разочарованы, но надо поздравить «Ноттингем». Мы должны играть и находить энергию, мы будем бороться до конца сезона за место в еврокубках».

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Роберто Де Дзерби пресс-конференция
Источник BBC
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