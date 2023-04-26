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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
26.04.2023 23:00 - : -
Барселона
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Испания
26 апреля 2023, 07:44 |
129
0

Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 26 апреля в 23:00 по Киеву

26 апреля 2023, 07:44 |
129
0
Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля на «Кампо де Вальескас» пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором «Райо Вальекано» встретится с «Барселоной». Старт поединка запланирован на 23:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда проводит 2-й сезон кряду на уровне Ла Лиги. И уже можно говорить, что это крепкий и достаточно организованный коллектив, который хорошо подготовлен молодым наставником, известным в прошлом баскским защитником, Андони Ираолой. В прошлом сезоне зимой новичок даже добирался до топ-4 текущей таблицы, а потом - до кубкового полуфинала. А сейчас скромный столичный коллектив достаточно долго держался в зоне еврокубков Примеры. Но с середины февраля казалось, что Райо Вальекано решил сбавить обороты, и просто доигрывать эту темпораду. Встрепенулся коллектив только после 8 поражений кряду, обыграв такого же немотивированного соперника, Осасуну. Были неплохие шансы на ничью с Реал Сосьедад, но там вмешался автогол Лежена, что и привел к итоговым 1:2.

Барселона

Клуб сейчас, похоже, больше сосредоточен на будущем, на том, как будет проводить следующее трансферное окно. А там задач много, от попытки вернуть Месси и до проблем с финансами, из-за которых нужно продавать футболистов где-то на 2 сотни миллионов. В принципе, на то, что происходит на поле, кулес могут и не особенно обращать внимания. После позорного вылета из Копы дель Рей в виде 0:4 дома с Реалом вся борьба в темпораде закончилось. Давно уже вылетели из Лиги чемпионов (еще осенью, в группе) и Лиги Европы (уже в 1/16 финала - с МЮ играли в феврале), но при этом Хави успел взять Суперкубок, а его подопечные оторвались ото всех преследователей, во главе со сливочными. Отсюда и нулевые ничьи в апреле с Жироной и Хетафе. Зато на Атлетико настроились, и минимально, но выиграли.

Статистика личных встреч

Вернувшись в Примеру, Райо Вальекано не проигрывает гранду из Каталонии. В прошлом сезоне мадридский коллектив даже дважды минимально победил, а в нынешнем на Камп Ноу была нулевая ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы гостей из Каталонии Но, по сути, это встреча коллективов, что уже просто ждут летних каникул. Ставим на тотал меньше 2,5 голов c коэффициентом - 1,88.

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Источник Sport.ua
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