В чемпионате Испании проходит матч 31-го тура, в котором «Райо Вальекано» принимает на своем поле «Барселону».

На 19-й минуте игры хозяев вывел вперед хавбек Альваро Гарсия. 1:0.

А на 53-й минуте перевес «Райо» развил гол в исполнении полузащитника Франсиско Гарсия. 2:0.

На 83-й минуте один гол в составе каталонцев отыграл Роберт Левандовски. 2:1.

Видеообзор матча «Райо Вальекано» – «Барселона»

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ГОЛ! 1:0 - Альваро Гарсия, 19 минута

ГОЛ! 2:0 – Франсиско Гарсия, 53 минута

ГОЛ! 2:1 - Роберт Левандовски, 83 минута