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  4. Райо Вальекано – Барселона – 2:1. Гарсии озадачили. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
26.04.2023 23:00 – FT 2 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 апреля 2023, 01:08 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:30
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Райо Вальекано – Барселона – 2:1. Гарсии озадачили. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор матча Ла Лиги

27 апреля 2023, 01:08 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:30
129
0
Райо Вальекано – Барселона – 2:1. Гарсии озадачили. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Испании проходит матч 31-го тура, в котором «Райо Вальекано» принимает на своем поле «Барселону».

На 19-й минуте игры хозяев вывел вперед хавбек Альваро Гарсия. 1:0.

А на 53-й минуте перевес «Райо» развил гол в исполнении полузащитника Франсиско Гарсия. 2:0.

На 83-й минуте один гол в составе каталонцев отыграл Роберт Левандовски. 2:1.

Видеообзор матча «Райо Вальекано» – «Барселона»

Видео ожидается

ГОЛ! 1:0 - Альваро Гарсия, 19 минута

ГОЛ! 2:0 – Франсиско Гарсия, 53 минута

ГОЛ! 2:1 - Роберт Левандовски, 83 минута

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Гарсия (Райо Вальекано).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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Райо Вальекано Барселона видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Альваро Гарсия Франсиско Гарсия Роберт Левандовски
Источник Sport.ua
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