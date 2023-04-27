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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
26.04.2023 23:00 – FT 2 : 1
Барселона
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Испания
27 апреля 2023, 00:56 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:30
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0

«Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано»

Каталонцы потерпели третье поражение в чемпионате Испании

27 апреля 2023, 00:56 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:30
42
0
«Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано»
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду вечером, 26 апреля, в чемпионате Испании состоялись два поединка 31-го тура.

В Мадриде на «Эстадио де Вильекас» местный «Райо Вальекано» встретился с «Барселоной» и добился победы – 2:1. Для «сине-гранатовых» эта неудача стала третьей в нынешнем сезоне Ла Лиги.

В другой встрече «Сельта» в Виго обыграла «Эльче» – 1:0.

В таблице испанского чемпионата «Барселона» занимает 1-е место, имея 76 очков после 31 матча. У «Райо Вальекано» 43 пункта и 9-я позиция. «Сельта» занимает 12-е место с 39 очками, «Эльче» на 20-й позиции, имея 13 пунктов. В следующем туре команда из Аликанте может де-юре оформить свое понижение во второй дивизион.

Чемпионат Испании. 31-й тур

«Райо Вальекано» – «Барселона» – 2:1

Голы: Альваро Гарсия, 19 (1:0). Франсиско Гарсия, 53 (2:0). Левандовски, 83 (2:1).

«Сельта» – «Эльче» – 1:0

Гол: Айду, 90 (1:0).

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Гарсия (Райо Вальекано).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Райо Вальекано Барселона Сельта Эльче
Источник Sport.ua
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