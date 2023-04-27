В среду вечером, 26 апреля, в чемпионате Испании состоялись два поединка 31-го тура.

В Мадриде на «Эстадио де Вильекас» местный «Райо Вальекано» встретился с «Барселоной» и добился победы – 2:1. Для «сине-гранатовых» эта неудача стала третьей в нынешнем сезоне Ла Лиги.

В другой встрече «Сельта» в Виго обыграла «Эльче» – 1:0.

В таблице испанского чемпионата «Барселона» занимает 1-е место, имея 76 очков после 31 матча. У «Райо Вальекано» 43 пункта и 9-я позиция. «Сельта» занимает 12-е место с 39 очками, «Эльче» на 20-й позиции, имея 13 пунктов. В следующем туре команда из Аликанте может де-юре оформить свое понижение во второй дивизион.

Чемпионат Испании. 31-й тур

«Райо Вальекано» – «Барселона» – 2:1

Голы: Альваро Гарсия, 19 (1:0). Франсиско Гарсия, 53 (2:0). Левандовски, 83 (2:1).

«Сельта» – «Эльче» – 1:0

Гол: Айду, 90 (1:0).