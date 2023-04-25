МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»

Бывший главный тренер клубов «Металлист» и «Днепр» Мирон Маркевич коротко ответил на недовольство наставника «Аль-Айна» Сергея Реброва:

– Читали ли вы последнее интервью Сергея Реброва? Ему очень не понравилось, что вы его сравнивали с мессией сборной.

– Не понравилось? Ну, так я как-нибудь переживу.

Действующее соглашение Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитано до 30 июня. Ранее сообщалось, что Ребров уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украины по футболу, однако это отрицает журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад. Маркевич считает, что именно назначение Реброва является шансом для спасения украинской национальной команды.