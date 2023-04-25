МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»
Мирон Богданович не стал много говорить про ситуацию с УАФ и Ребровым
Бывший главный тренер клубов «Металлист» и «Днепр» Мирон Маркевич коротко ответил на недовольство наставника «Аль-Айна» Сергея Реброва:
– Читали ли вы последнее интервью Сергея Реброва? Ему очень не понравилось, что вы его сравнивали с мессией сборной.
– Не понравилось? Ну, так я как-нибудь переживу.
Действующее соглашение Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитано до 30 июня. Ранее сообщалось, что Ребров уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украины по футболу, однако это отрицает журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад. Маркевич считает, что именно назначение Реброва является шансом для спасения украинской национальной команды.
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Дело не в Маркевиче, дело как раз-таки в Реброве:
он уважает условия контракта?
ОК, никто не против, но из-за того, что вокруг его назначения столько "непоняток" уже который год - вот такая каметель и крутится.
Если-бы, тот-же Ребров сказал, что я уважаю руководство "Аль-Айна", дорабатываю контракт с этим клубом до конца его срока действия, после чего принимаю сборную Украины - все-бы всем стало ясно и понятно.
А так похоже, что Ребров хочет "и на елку залезть, и заднее место не поцарапать"
При всем уважении и к Маркевичу, и к Реброву...