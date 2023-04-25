Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»
Другие новости
25 апреля 2023, 13:27 |
891
3

МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»

Мирон Богданович не стал много говорить про ситуацию с УАФ и Ребровым

25 апреля 2023, 13:27 |
891
3
МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»
Twitter. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер клубов «Металлист» и «Днепр» Мирон Маркевич коротко ответил на недовольство наставника «Аль-Айна» Сергея Реброва:

– Читали ли вы последнее интервью Сергея Реброва? Ему очень не понравилось, что вы его сравнивали с мессией сборной.

– Не понравилось? Ну, так я как-нибудь переживу.

Действующее соглашение Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитано до 30 июня. Ранее сообщалось, что Ребров уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украины по футболу, однако это отрицает журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад. Маркевич считает, что именно назначение Реброва является шансом для спасения украинской национальной команды.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не видел Классическое, я смотрел Карпаты – ЛНЗ»
ВАЦКО: «Суркисы не видят Шовковского главным тренером Динамо»
Сергей РЕБРОВ: «У нас еще есть шансы на чемпионство»
назначение тренера сборная Украины по футболу Сергей Ребров Мирон Маркевич Аль-Айн
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Экс-игрок Динамо суперударом принес победу команде в Бразилии
Футбол | 25 апреля 2023, 12:18 0
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо суперударом принес победу команде в Бразилии
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо суперударом принес победу команде в Бразилии

Че Че забил за «Ботафого» во втором матче подряд

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Футбол | 24 апреля 2023, 20:15 85
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ

«Днепр-1» отстает от горняков на 5 очков с игрой в запасе, «Заря» идет третьей

Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Футбол | 24.04.2023, 14:58
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
Футбол | 24.04.2023, 21:37
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет
Футбол | 25.04.2023, 10:50
Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет
Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andr88
Кто будет тренировать сборную.никакого значения не имеет .Если Ребров или Шевченко это впустую выброшенные кучи денег .Точно такой же результат будет при маркевиче ротане или петракове только почти на шару .У нас нет игроков высокого класса .Мы видели реальный уровень Малиновского Зинченко Мудрика Яремчука в матче с Англией .даже намека на игру .тоже самое вы видим в игре шахтера с ренном или Фейеноордом Судаковы Матвиенко Ракицкий это нули 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Kivals_grozny
Я не знаю, что такого обидного сказал Маркевич, что Ребров обиделся.
Дело не в Маркевиче, дело как раз-таки в Реброве:
он уважает условия контракта?
ОК, никто не против, но из-за того, что вокруг его назначения столько "непоняток" уже который год - вот такая каметель и крутится.
Если-бы, тот-же Ребров сказал, что я уважаю руководство "Аль-Айна", дорабатываю контракт с этим клубом до конца его срока действия, после чего принимаю сборную Украины - все-бы всем стало ясно и понятно.
А так похоже, что Ребров хочет "и на елку залезть, и заднее место не поцарапать"
При всем уважении и к Маркевичу, и к Реброву...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Лига чемпионов. Челси уступил Барселоне, у Вольфсбурга с Арсеналом – ничья
Лига чемпионов. Челси уступил Барселоне, у Вольфсбурга с Арсеналом – ничья
24.04.2023, 05:12
Футбол
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
24.04.2023, 01:52
Футбол
ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
24.04.2023, 20:59 1
Теннис
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 25
Футбол
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
24.04.2023, 23:10
Футбол
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
23.04.2023, 08:32 3
Бокс
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
24.04.2023, 19:40 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности