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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
22.04.2023 22:00 - : -
Сельта
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Испания
22 апреля 2023, 09:59 |
39
0

Реал Мадрид – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 22 апреля в 22:00 по Киеву

22 апреля 2023, 09:59 |
39
0
Реал Мадрид – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 30-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Сельтой». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Клуб будет в концовке сезона полностью поглощен попыткой защитить статус победителя Лиги чемпионов. И в целом гонка за Ушастым складывается удачно. Понятно, что без проблем вышли из группы с Шахтером, Рейнджерс (Глазго) и РБ Лейпциг. Ну, а в плей-офф испанцы специализировались на англичанах. Сначала они не оставили шансов противнику по прошлогоднему финалу, Ливерпулю (хотя сначала пропустили дважды на Энфилде), а потом разбили дома Челси. В Лондоне счет 2:0 в пользу испанцев повторился. При этом казалось, что на внутренней арене остается только выиграть кубок - там остался только решающий поединок со скромной Осасуной. Но появляется мотивация и на Примеру. Нет, Барселона давно ушла в отрыв. Но зато приблизился Атлетико, а не хочется финишировать за спиной соседей и противников. Кадис в прошлом туре победили уверенно, гроссмейстерски - 2:0.

Сельта

Команда в целом выдала привычный для себя сценарий футбольного сезона. Сначала был неудачный старт, потом - смена наставника (любопытно, что в 2021-м Эдуардо Коудет ухитрился избежать отставки, хотя тогда результаты были скромными), и попытка выстроить игру заново. Это получилось к зиме. Зато прогресс в игре галисийцев стал очень заметным, и это, безусловно, заслуга нового тренера, Карлуша Карвальяла. К весне уже было понятно. что вылет в Сегунду не грозит. Но все равно Яго Аспас и компания смогли продолжить свою затянувшуюся беспроигрышную серию. Но в прошлом туре, после пары ничьих, проиграли дома немотированной Мальорке.

Статистика личных встреч

После мая 2014-го года Сельта ни разу не выиграли в Примере, и только однажды побеждали в кубке Испании. Все 5 крайних матчей остались за сливочными.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут борьбы в паре. Сельта, похоже, решила окончательно свернуть борьбу в этом сезоне. Ставим на победу хозяев в 1-м тайме и матче с коэффициентом - 1,86.

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Источник Sport.ua
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