ВИДЕО. Игровой день Ла Лиги. Реал легко разобрался с Сельтой

В матче 30-го тура чемпионата Испании Реал» обыграл «Сельту» со счетом 2:0.

⚽️ Голы забили Марко Асенсио и Эдер Милитао.

Мадридская команда сократила отставание от лидера – «Барселоны» – до 8 очков. В воскресенье, 23 апреля, каталонская команда сыграет против «Атлетико».

Ла Лига. 30-й тур

Реал – Сельта – 2:0

Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48.

ВИДЕО. Ла Лига. Реал легко разобрался с Сельтой (2:0)

ГОЛ! 1:0 Асенсио, 42 мин.

ГОЛ! 2:0. Милитао, 48 мин

Альмерия – Атлетик Бильбао – 1:2

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 2:1

Осасуна – Бетис – 3:2