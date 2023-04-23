ВИДЕО. Игровой день Ла Лиги. Реал легко разобрался с Сельтой
22 апреля состоялись несколько матчей чемпионата Испании
В матче 30-го тура чемпионата Испании Реал» обыграл «Сельту» со счетом 2:0.
⚽️ Голы забили Марко Асенсио и Эдер Милитао.
Мадридская команда сократила отставание от лидера – «Барселоны» – до 8 очков. В воскресенье, 23 апреля, каталонская команда сыграет против «Атлетико».
Ла Лига. 30-й тур
Реал – Сельта – 2:0
Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48.
ВИДЕО. Ла Лига. Реал легко разобрался с Сельтой (2:0)
ГОЛ! 1:0 Асенсио, 42 мин.
ГОЛ! 2:0. Милитао, 48 мин
Альмерия – Атлетик Бильбао – 1:2
Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 2:1
Осасуна – Бетис – 3:2
События матча
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