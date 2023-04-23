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Альмерия
22.04.2023 17:15 – FT 1 : 2
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Испания
23 апреля 2023, 05:45 | Обновлено 23 апреля 2023, 06:15
283
0

ВИДЕО. Игровой день Ла Лиги. Реал легко разобрался с Сельтой

22 апреля состоялись несколько матчей чемпионата Испании

23 апреля 2023, 05:45 | Обновлено 23 апреля 2023, 06:15
283
0
ВИДЕО. Игровой день Ла Лиги. Реал легко разобрался с Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура чемпионата Испании Реал» обыграл «Сельту» со счетом 2:0.

⚽️ Голы забили Марко Асенсио и Эдер Милитао.

Мадридская команда сократила отставание от лидера – «Барселоны» – до 8 очков. В воскресенье, 23 апреля, каталонская команда сыграет против «Атлетико».

Ла Лига. 30-й тур

Реал – Сельта – 2:0

Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48.

ВИДЕО. Ла Лига. Реал легко разобрался с Сельтой (2:0)

ГОЛ! 1:0 Асенсио, 42 мин.

ГОЛ! 2:0. Милитао, 48 мин

Альмерия – Атлетик Бильбао – 1:2

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 2:1

Осасуна – Бетис – 3:2

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Сентельес (Альмерия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар де Маркос (Атлетик).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик).
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Источник Sport.ua
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