Реал обыграл Сельту. До Барсы 8 очков, у каталонцев матч с Атлетико

«Реал» в матче чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 2:0, гол и результативную передачу оформил Марко Асенсио.

Мадридская команда сократила отставание от лидера «Барселоны» до 8 очков, но у каталонцев матч в запасе – в воскресенье команда сыграет против «Атлетико».

Чемпионат Испании. 30-й тур

Реал - Сельта 2:0

Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48