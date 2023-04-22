22.04.2023 22:00 – FT 2 : 0
Испания22 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 23 апреля 2023, 01:19
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Реал обыграл Сельту. До Барсы 8 очков, у каталонцев матч с Атлетико
Интрига еще жива?
22 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 23 апреля 2023, 01:19
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«Реал» в матче чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 2:0, гол и результативную передачу оформил Марко Асенсио.
Мадридская команда сократила отставание от лидера «Барселоны» до 8 очков, но у каталонцев матч в запасе – в воскресенье команда сыграет против «Атлетико».
Чемпионат Испании. 30-й тур
Реал - Сельта 2:0
Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48
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