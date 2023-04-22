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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
22.04.2023 22:00 – FT 2 : 0
Сельта
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Испания
22 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 23 апреля 2023, 01:19
98
0

Реал обыграл Сельту. До Барсы 8 очков, у каталонцев матч с Атлетико

Интрига еще жива?

22 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 23 апреля 2023, 01:19
98
0
Реал обыграл Сельту. До Барсы 8 очков, у каталонцев матч с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 2:0, гол и результативную передачу оформил Марко Асенсио.

Мадридская команда сократила отставание от лидера «Барселоны» до 8 очков, но у каталонцев матч в запасе – в воскресенье команда сыграет против «Атлетико».

Чемпионат Испании. 30-й тур

Реал - Сельта 2:0
Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48

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Источник Sport.ua
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