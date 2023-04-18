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18 апреля 2023, 18:55 |
280
0

ВИДЕО. Как создают футбольные инсайды?

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

18 апреля 2023, 18:55 |
280
0
ВИДЕО. Как создают футбольные инсайды?

ЯРМОЛЕНКО В ДИНАМО! РЕБРОВ В СБОРНОЙ? КТО-ТО ГДЕ-ТО КУДА-ТО ПЕРЕХОДИТ!!!! Футбольные инсайды всегда находят свое место среди кучи разного контента. Часто такой внутренней информации уж слишком много. Как создают футбольные инсайды и как научиться критически воспринимать сенсационные материалы журналистов? Попробуем разобраться в видео.

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видео Записки украинского болельщика
Источник YouTube
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