Другие новости18 апреля 2023, 18:55 |
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ВИДЕО. Как создают футбольные инсайды?
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
18 апреля 2023, 18:55 |
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ЯРМОЛЕНКО В ДИНАМО! РЕБРОВ В СБОРНОЙ? КТО-ТО ГДЕ-ТО КУДА-ТО ПЕРЕХОДИТ!!!! Футбольные инсайды всегда находят свое место среди кучи разного контента. Часто такой внутренней информации уж слишком много. Как создают футбольные инсайды и как научиться критически воспринимать сенсационные материалы журналистов? Попробуем разобраться в видео.
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