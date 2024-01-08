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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 11:00 | Обновлено 08 января 2024, 11:11
798
0

ВИДЕО. Правда о Донбасс Арене. Как изменился стадион во время войны?

Как сейчас выглядит стадион?

08 января 2024, 11:00 | Обновлено 08 января 2024, 11:11
798
0
ВИДЕО. Правда о Донбасс Арене. Как изменился стадион во время войны?
Facebook. Донбасc Арена

«Донбасс Арена» – когда-то один из лучших и красивых стадионов Украины. С 2014 года Донецк вместе со стадионом находится во временной оккупации сепаратистами и россией. Что произошло со стадионом «Шахтера», как изменилась и как сейчас выглядит «Донбасс Арена»?

ВИДЕО. Правда о Донбасс Арене. Как изменился стадион во время войны?

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Источник Sport.ua
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