Украина. Премьер лига08 января 2024, 11:00 | Обновлено 08 января 2024, 11:11
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ВИДЕО. Правда о Донбасс Арене. Как изменился стадион во время войны?
Как сейчас выглядит стадион?
08 января 2024, 11:00 | Обновлено 08 января 2024, 11:11
798
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«Донбасс Арена» – когда-то один из лучших и красивых стадионов Украины. С 2014 года Донецк вместе со стадионом находится во временной оккупации сепаратистами и россией. Что произошло со стадионом «Шахтера», как изменилась и как сейчас выглядит «Донбасс Арена»?
ВИДЕО. Правда о Донбасс Арене. Как изменился стадион во время войны?
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