«Донбасс Арена» – когда-то один из лучших и красивых стадионов Украины. С 2014 года Донецк вместе со стадионом находится во временной оккупации сепаратистами и россией. Что произошло со стадионом «Шахтера», как изменилась и как сейчас выглядит «Донбасс Арена»?

ВИДЕО. Правда о Донбасс Арене. Как изменился стадион во время войны?