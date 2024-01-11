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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 10:12 | Обновлено 11 января 2024, 10:15
494
4

ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной

«Записки футбольного болельщика» – о стыковых матчах главной команды страны

11 января 2024, 10:12 | Обновлено 11 января 2024, 10:15
494
4
ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной
УАФ. Андрей Шевченко

Почти у каждого поколения сборной Украины был свой трагический вылет на стадии плей-офф в крупные турниры: будь то на ЕВРО или на чемпионат мира.

Кто-то вспомнит легендарное «Саша, где ты гулял?», а кто-то провал во втором матче против сборной Франции.

«Записки футбольного болельщика» вспомнили все матчи плей-офф для национальной команды. Почему эта стадия настолько несчастливая для национальной сборной Украины?

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сборная Украины по футболу видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Swed
И миллионы наших матюков.  Помним всё.
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0
Бензар Євген
Словенію, Грецію, Францію не пройшли бо може хтось зробив тоді свою справу? Дуже незрозумілі цікаві речі відбулися тоді на полях.
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-2
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