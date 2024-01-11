Украина. Премьер лига11 января 2024, 10:12 | Обновлено 11 января 2024, 10:15
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ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной
«Записки футбольного болельщика» – о стыковых матчах главной команды страны
11 января 2024, 10:12 | Обновлено 11 января 2024, 10:15
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Почти у каждого поколения сборной Украины был свой трагический вылет на стадии плей-офф в крупные турниры: будь то на ЕВРО или на чемпионат мира.
Кто-то вспомнит легендарное «Саша, где ты гулял?», а кто-то провал во втором матче против сборной Франции.
«Записки футбольного болельщика» вспомнили все матчи плей-офф для национальной команды. Почему эта стадия настолько несчастливая для национальной сборной Украины?
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Комментарии 4
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И миллионы наших матюков. Помним всё.
Словенію, Грецію, Францію не пройшли бо може хтось зробив тоді свою справу? Дуже незрозумілі цікаві речі відбулися тоді на полях.
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