ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной

Почти у каждого поколения сборной Украины был свой трагический вылет на стадии плей-офф в крупные турниры: будь то на ЕВРО или на чемпионат мира.

Кто-то вспомнит легендарное «Саша, где ты гулял?», а кто-то провал во втором матче против сборной Франции.

«Записки футбольного болельщика» вспомнили все матчи плей-офф для национальной команды. Почему эта стадия настолько несчастливая для национальной сборной Украины?