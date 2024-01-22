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  4. ВИДЕО. «Отправь Кепу в Монголию». Фаны Реала предпочитают Лунина
Испания
22 января 2024, 10:41 |
2346
0

ВИДЕО. «Отправь Кепу в Монголию». Фаны Реала предпочитают Лунина

Смотрите очередной выпуск от канала «Записки украинского болельщика»

22 января 2024, 10:41 |
2346
0
ВИДЕО. «Отправь Кепу в Монголию». Фаны Реала предпочитают Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинские болельщики любят, когда их соотечественники имеют игровую практику в иностранных клуба. Впрочем, мало кто знает, что и фанаты «Реала» хотят видеть Андрея Лунина в воротах, ну по крайней мере пока не вернется Тибо Куртуа. Почему болельщики «Реал» Мадрида больше любят Лунина, а не Кепу?

Эту тему исследовали в новом выпуске «Записок украинского болельщика».

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Записки украинского болельщика реакция болельщиков
Источник YouTube
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