ВИДЕО. «Отправь Кепу в Монголию». Фаны Реала предпочитают Лунина

Украинские болельщики любят, когда их соотечественники имеют игровую практику в иностранных клуба. Впрочем, мало кто знает, что и фанаты «Реала» хотят видеть Андрея Лунина в воротах, ну по крайней мере пока не вернется Тибо Куртуа. Почему болельщики «Реал» Мадрида больше любят Лунина, а не Кепу?

Эту тему исследовали в новом выпуске «Записок украинского болельщика».