Испания22 января 2024, 10:41 |
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ВИДЕО. «Отправь Кепу в Монголию». Фаны Реала предпочитают Лунина
Смотрите очередной выпуск от канала «Записки украинского болельщика»
22 января 2024, 10:41 |
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Украинские болельщики любят, когда их соотечественники имеют игровую практику в иностранных клуба. Впрочем, мало кто знает, что и фанаты «Реала» хотят видеть Андрея Лунина в воротах, ну по крайней мере пока не вернется Тибо Куртуа. Почему болельщики «Реал» Мадрида больше любят Лунина, а не Кепу?
Эту тему исследовали в новом выпуске «Записок украинского болельщика».
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