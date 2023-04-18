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  4. Молчанов пробился в 1/4 финала парного разряда на турнире в Баня-Луке
ATP
18 апреля 2023, 15:59 | Обновлено 18 апреля 2023, 16:07
51
0

Молчанов пробился в 1/4 финала парного разряда на турнире в Баня-Луке

Украинец играет в дуэте с Голубевым из Казахстана

18 апреля 2023, 15:59 | Обновлено 18 апреля 2023, 16:07
51
0
Молчанов пробился в 1/4 финала парного разряда на турнире в Баня-Луке
Instagram. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов вместе с Андреем Голубевым из Казахстана вышел в четвертьфинал парного разряда на турнире АТР в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

В затяжном матче первого круга соревнований Молчанов и Голубев обыграли Роберта Хелловея из США и мексиканца Мигеля Анхеля Рееса Варелу – 7:6 (7:4), 4:6, 11-9.

В первый игровой день матч был прерван из-за дождя. Украинец и казахстанский теннисист на тот момент проигрывали в решающем тай-брейке 1:3. Пауза, как оказалось, Молчанова и Голубеву помогла.

Путевку в полуфинал украинско-казахстанский дуэт разыграет с парой в составе Андре Горанссона из Швеции и Бена Маклахена из Японии.

АТР Баня-Лука. Пары. 1/8 финала

Денис Молчанов (Украина) / Андрей Голубев (Казахстан) – Роберт Хелловей (США) / Мигель Анхель Реес Варела (Мексика) – 7:6 (7:4), 4:6, 11-9

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Денис Молчанов Андрей Голубев ATP Баня-Лука
Источник Sport.ua
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