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  4. Киченок/Циммерманн – Кравчик/Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 апреля 2023, 10:05 |
43
0

Киченок/Циммерманн – Кравчик/Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Штутгарте

18 апреля 2023, 10:05 |
43
0
Киченок/Циммерманн – Кравчик/Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

18 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В матча первого круга украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразятся против второго сеяного тандема Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды). Встреча состоится пятым запуском после матча Панова / Сизикова – Михаликова / Паркс. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Панова / Сизикова – Михаликова / Паркс.

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WTA Штутгарт смотреть онлайн Надежда Киченок Кимберли Циммерманн Дезире Кравчик Деми Схюрс
Источник Sport.ua
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