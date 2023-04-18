Киченок/Циммерманн – Кравчик/Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В матча первого круга украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразятся против второго сеяного тандема Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды). Встреча состоится пятым запуском после матча Панова / Сизикова – Михаликова / Паркс. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Панова / Сизикова – Михаликова / Паркс.

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