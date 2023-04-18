Киченок/Циммерманн – Кравчик/Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Штутгарте
18 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Штутгарте.
В матча первого круга украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразятся против второго сеяного тандема Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды). Встреча состоится пятым запуском после матча Панова / Сизикова – Михаликова / Паркс. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Панова / Сизикова – Михаликова / Паркс.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвей Бидный прояснил ситуацию с отбором на Евро-2024
Последняя инстанция вынесла решение