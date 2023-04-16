16 апреля на «Сити Граунд» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда проводит 1-й сезон на уровне Премьер-Лиги практически за четверть века. И заметно, как всем, прежде всего Стиву Куперу и его тренерскому штабу, не хватает опыта. Нельзя сказать, что лесники проваливаются, они вполне играют на уровне других борцов за выживание. Правда, еще и на ключевом отрезке сезона клуб еще и в откровенно слабой форме. Он в последний раз выигрывал еще 5-го февраля. Потом хотя бы поражения удавалось чередовать с ничьими. Но в последних 5 поединках АПЛ было взято всего 1 очко - когда не получилось дома удержать минимальное преимущество над Вулверхэмптоном. Все остальное было проиграно, в том числе 0:2 в крайнем туре с Астон Виллой. Так что не удивительно, что в итоге коллектив спикировал на 18-е, вылетающее место. Впрочем, Эвертон выше только по дополнительным показателям.

Манчестер Юнайтед

Клуб снова становится зависимой от своего графика. Снова приходится играть в режиме дважды в неделю. И сейчас англичане играют в четвертьфинальном раунде Лиги Европы, против традиционно сложного для себя соперника, Севильи. В домашнем поединке уже на старте совершили удачный задел за счет голов Забитцера, сняв с себя груз требований дать наконец-то результат. Теперь предстоит поездка в Испанию. Но параллельно идет борьба в АПЛ, где тоже нельзя терять обороты - идет плотная борьба за 3-4-е место, и в ней отнюдь не все решено. Тем более что красные дьяволы частенько допускали осечки и потери. В том числе они начали апрель с поражения 0:2 Ньюкаслу. Правда, за этим последовали сухие победы над достаточно крепкими Брентфордом и Эвертоном.

Статистика личных встреч

В этом сезоне клубы уже пересекались трижды. МЮ уверенно, сухо, выиграл и в АПЛ, и в полуфиналах Кубка Лиги.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что, несмотря на сложный и плотный календарь, гости смогут снова взять максимум. МЮ хорош, так что ставим на его выездную победу c коэффициентом - 1,64.