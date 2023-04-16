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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
16.04.2023 18:30 – FT 0 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 апреля 2023, 22:59 | Обновлено 16 апреля 2023, 23:18
75
0

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Англии

16 апреля 2023, 22:59 | Обновлено 16 апреля 2023, 23:18
75
0
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 18:30 состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Голами отличились Антони и Далот. Гости выиграли матч со счетом 2:0 и занимают 3-е место в АПЛ

АПЛ. 31-й тур, 16 апреля

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Антони, 32, Далот, 76.

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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