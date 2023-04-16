16 апреля в 18:30 состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Голами отличились Антони и Далот. Гости выиграли матч со счетом 2:0 и занимают 3-е место в АПЛ

АПЛ. 31-й тур, 16 апреля

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Антони, 32, Далот, 76.

Видеообзор матча