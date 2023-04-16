16.04.2023 18:30 – FT 0 : 2
Англия16 апреля 2023, 22:59 | Обновлено 16 апреля 2023, 23:18
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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Англии
16 апреля 2023, 22:59 | Обновлено 16 апреля 2023, 23:18
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16 апреля в 18:30 состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».
Голами отличились Антони и Далот. Гости выиграли матч со счетом 2:0 и занимают 3-е место в АПЛ
АПЛ. 31-й тур, 16 апреля
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:2
Голы: Антони, 32, Далот, 76.
Видеообзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Манчестер Юнайтед).
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