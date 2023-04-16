16.04.2023 18:30 – FT 0 : 2
Англия16 апреля 2023, 20:28 |
388
1
Обошли Ньюкасл. Манчестер Юнайтед уверенно обыграл аутсайдера АПЛ
Команда в топ-3 чемпионата Англии
16 апреля 2023, 20:28 |
388
1
«Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии без особых проблем на выезде обыграл аутсайдера «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Отметим гол и результативную передачу Антони.
МЮ воспользовался тем, что «Ньюкасл» в этом туре проиграл, поэтому команда Эрика тен Хага вышла на чистое третье место, опережая Сорок на 3 пункта.
Чемпионат Англии. 31-й тур
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Антони, 32, Далот, 76
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 апреля 2023, 11:39 17
Главный тренер «Динамо» – о непростых условиях проведения чемпионата, к которым он был готов
Футбол | 16 апреля 2023, 17:48 1
Сандро Шварц отправлен в отставку
Футбол | 15.04.2023, 20:50
Футбол | 16.04.2023, 04:31
Футбол | 15.04.2023, 20:31
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Опять (обошли)... Потому что такая конфигурация в таблице уже была. И не факт что она опять не поменяется к предыдущей. Ньюкаслу ещё, ой каких надо обыграть.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.04.2023, 22:20 3
16.04.2023, 10:24 2
16.04.2023, 02:15
16.04.2023, 01:40 2
15.04.2023, 18:30 29
16.04.2023, 12:19 2
16.04.2023, 06:30 9
14.04.2023, 18:45 13