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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
16.04.2023 18:30 – FT 0 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
16 апреля 2023, 20:28 |
388
1

Обошли Ньюкасл. Манчестер Юнайтед уверенно обыграл аутсайдера АПЛ

Команда в топ-3 чемпионата Англии

16 апреля 2023, 20:28 |
388
1
Обошли Ньюкасл. Манчестер Юнайтед уверенно обыграл аутсайдера АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии без особых проблем на выезде обыграл аутсайдера «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Отметим гол и результативную передачу Антони.

МЮ воспользовался тем, что «Ньюкасл» в этом туре проиграл, поэтому команда Эрика тен Хага вышла на чистое третье место, опережая Сорок на 3 пункта.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Антони, 32, Далот, 76

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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Springfield
Опять (обошли)... Потому что такая конфигурация в таблице уже была. И не факт что она опять не  поменяется к предыдущей.   Ньюкаслу ещё, ой каких надо обыграть.
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