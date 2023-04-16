Обошли Ньюкасл. Манчестер Юнайтед уверенно обыграл аутсайдера АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии без особых проблем на выезде обыграл аутсайдера «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Отметим гол и результативную передачу Антони.

МЮ воспользовался тем, что «Ньюкасл» в этом туре проиграл, поэтому команда Эрика тен Хага вышла на чистое третье место, опережая Сорок на 3 пункта.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Антони, 32, Далот, 76