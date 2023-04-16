Украина. Премьер лига16 апреля 2023, 12:55 |
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Кремень – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги
16 апреля 2023, 12:55 |
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В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 2-го тура группы повышения Первой лиги Украины, в котором «Кремень» примет житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.
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