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Чемпионат Украины
Кремень
16.04.2023 13:00 – 12 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 12:55 |
442
0

Кремень – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги

16 апреля 2023, 12:55 |
442
0
Кремень – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 2-го тура группы повышения Первой лиги Украины, в котором «Кремень» примет житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

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смотреть онлайн Полесье Житомир Кремень Кременчуг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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