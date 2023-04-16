В воскресенье, 16 апреля, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч второго тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором сыграют кременчугский «Кремень» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Кремень



Выступления команды из Кременчуга в основной части состязаний проходили в составе достаточно скромной группы, где лишь «ЛНЗ» и «Оболонь» виделись изначально реальными конкурентами команды Романа Локтионова. Это уже по ходу турнира в эту группу добавился запорожский «Металлург», а «Кремень» в итоге был вынужден до последнего бороться именно против футболистов Владимира Никитина за промежуточную третью строчку. При этом коллектив показал себя далеко не с самой лучшей стороны в плане обороны, пусть и лучшая атака среди команд группы в итоге компенсировала этот недочет.

В формате баталий чемпионской группы пространства для разгона у «Кремня» уже не будет, что стало ясно по итогам первого противостояния против львовских «Карпат» (0:2). Календарь у команды Локтионова сложен таким образом, что в предстоящей игре будет крайне сложно зацепиться за очки против явного фаворита, но затем состоятся игры против «Нивы» и «Эпицентра», где набирать балы уже вполне возможно. Другое дело, что в таком темпе зацепиться за места даже в плей-офф за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне в таком темпе точно не выйдет. Впрочем, состав у коллектива из Полтавской области все равно достаточно скромный для решения этой задачи в текущем сезоне.

Полесье



Что же касается житомирского «Полесья», то в этом клубе никто не скрывает главной задачи на сезон – повышение в классе, после чего предстоит пережить увлекательную трансферную кампанию в поисках вариантов для усиления. Однако, не стоит полагать, что текущий состав «зелено-желтых» в чем-то имеет откровенно слабые места. Тут и воспитанники киевского «Динамо», бывшие игроки донецкого «Шахтера» и луганской «Зари», несколько экс-представителей УПЛ из состава «Колоса», «Львова», «Десны» и прочих известных на всю страну команд. А возглавляет это все тренер чемпионов Европы до 19 лет образца сезона-2008/09 Юрий Калитвинцев, поэтому у «Полесья» сейчас уровень уже точно выше текущего дивизиона.

С другой стороны, путевку в УПЛ команде просто так точно никто не отдаст. Это уже доказал на собственном примере запорожский «Металлург» неделей ранее (1:2) в матче, по итогам которого прогремел самый громкий скандал Первой лиги последних нескольких лет. Центральный защитник Вадим Червак позволил себе толкнуть главного арбитра того матча, после чего дисциплинарный комитет на полгода отстранил его от футбола, а клуб мгновенно разорвал контракт.

Впрочем, с центром защиты у «Полесья» все и так в порядке, так как опытных Андрея Гитченко и Богдана Кушниренко уже достаточно успешно дополняет молодой Борис Крушинский. А в нападении у команды Калитвинцева играет Филипп Будковский – лучший бомбардир текущего розыгрыша Первой лиги с 11 голами в активе.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 43-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет уже 28 матчей в рамках первого дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Александр Дашко, а резервным арбитром отработает Павел Плешко. У Романова нет опыта проведения матчей с участием «Полесья», тогда как с «Кремнем» он пересекался один раз – 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Кремень»: Музычка – Азизов, Аркуша, Сидоренко, Агапов – Матвеев, Фальковский – Савитский, Глоба – Вивдыч, Галата.

«Полесье»: Кудрик – Шаповал, Крушинский, Гитченко, Морозко – Козак, Кушниренко – Вакула, Грицук, Янаков – Будковский.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости смогут одержать уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Полесье» (-1) с коэффициентом 1.42.

16 апреля, воскресенье