Первая лига. Полесье обыграло аутсайдера и вернуло себе лидерство

В прошлом туре Чемпионской группы Первой лиги Полесье неожиданно уступило Металлургу Запорожье и потеряло лидерство, но теперь команда вернулась на 1-е место.

Полесье обыграло аутсайдера Кремень со счетом 2:0 и воспользовалось тем, что Оболонь потеряла очки. Житомирская команда набрала 19 пунктов, у киевлян на очко меньше.

Первая лига. Чемпионская группа, 2-й тур

Кремень - Полесье 0:2

Голы: Будковский, 6, Грицук, 24 (с пен)