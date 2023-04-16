Украина. Первая лига16 апреля 2023, 14:53 |
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Первая лига. Полесье обыграло аутсайдера и вернуло себе лидерство
Команда вернулась на 1-е место
16 апреля 2023, 14:53 |
647
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В прошлом туре Чемпионской группы Первой лиги Полесье неожиданно уступило Металлургу Запорожье и потеряло лидерство, но теперь команда вернулась на 1-е место.
Полесье обыграло аутсайдера Кремень со счетом 2:0 и воспользовалось тем, что Оболонь потеряла очки. Житомирская команда набрала 19 пунктов, у киевлян на очко меньше.
Первая лига. Чемпионская группа, 2-й тур
Кремень - Полесье 0:2
Голы: Будковский, 6, Грицук, 24 (с пен)
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Комментарии 1
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Да они с Оболонью могут очки через раз брать и всё равно выйдут в УПЛ.
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