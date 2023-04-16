Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Полесье обыграло аутсайдера и вернуло себе лидерство
Чемпионат Украины
Кремень
16.04.2023 13:00 – FT 0 : 2
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 апреля 2023, 14:53 |
647
1

Первая лига. Полесье обыграло аутсайдера и вернуло себе лидерство

Команда вернулась на 1-е место

16 апреля 2023, 14:53 |
647
1
Первая лига. Полесье обыграло аутсайдера и вернуло себе лидерство
ФК Полесье

В прошлом туре Чемпионской группы Первой лиги Полесье неожиданно уступило Металлургу Запорожье и потеряло лидерство, но теперь команда вернулась на 1-е место.

Полесье обыграло аутсайдера Кремень со счетом 2:0 и воспользовалось тем, что Оболонь потеряла очки. Житомирская команда набрала 19 пунктов, у киевлян на очко меньше.

Первая лига. Чемпионская группа, 2-й тур

Кремень - Полесье 0:2
Голы: Будковский, 6, Грицук, 24 (с пен)

По теме:
Кремень – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кремень – Полесье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
Первая лига. Победа Карпат, Нива отобрала очки у Оболони
Полесье Житомир Кремень Кременчуг Первая лига Украины
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Футбол | 15 апреля 2023, 20:31 14
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном

«Пенсионеры» уступили подопечным Де Дзерби со счетом 1:2

Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Футбол | 15 апреля 2023, 18:58 39
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек», украинец поучаствовал в первом голе этого поединка

Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова
Футбол | 16.04.2023, 12:51
Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова
Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
Футбол | 15.04.2023, 18:30
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
Падение продолжается. Интер на своем поле проиграл Монце
Футбол | 16.04.2023, 02:28
Падение продолжается. Интер на своем поле проиграл Монце
Падение продолжается. Интер на своем поле проиграл Монце
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Да они с Оболонью могут очки через раз брать и всё равно выйдут в УПЛ.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
15.04.2023, 20:50 7
Футбол
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
14.04.2023, 17:00 11
Футбол
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
14.04.2023, 21:57 1
Бокс
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
14.04.2023, 16:53 94
Футбол
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
15.04.2023, 17:56 8
Теннис
Сенсация! Чжан Чжилей досрочно победил Джойса и претендует на пояс Усика
Сенсация! Чжан Чжилей досрочно победил Джойса и претендует на пояс Усика
16.04.2023, 01:10 20
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
14.04.2023, 18:45 13
Футбол
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
16.04.2023, 12:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности