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Украина. Первая лига15 апреля 2023, 10:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 10:14
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Оболонь – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Первой лиги состоится 15 апреля в 15:00
15 апреля 2023, 10:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 10:14
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В субботу, 15 апреля, состоится поединок 2-го тура в Чемпионской группе Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят киевская «Оболонь» и «Нива» Тернополь.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Киеве, на стадионе «Оболонь Арена». Начало – в 15:00.
В турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги «Оболонь» занимает 1-е место с 17 очками после 7 матчей. «Нива» идет на 7-й позиции, имея 3 пункта.
Оболонь – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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