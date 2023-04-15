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Чемпионат Украины
Оболонь
15.04.2023 15:00 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 апреля 2023, 10:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 10:14
60
0

Оболонь – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Первой лиги состоится 15 апреля в 15:00

15 апреля 2023, 10:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 10:14
60
0
Оболонь – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

В субботу, 15 апреля, состоится поединок 2-го тура в Чемпионской группе Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят киевская «Оболонь» и «Нива» Тернополь.

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Игра пройдет в Киеве, на стадионе «Оболонь Арена». Начало – в 15:00.

В турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги «Оболонь» занимает 1-е место с 17 очками после 7 матчей. «Нива» идет на 7-й позиции, имея 3 пункта.

Оболонь – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Оболонь – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
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Источник Sport.ua
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