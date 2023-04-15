В субботу, 15 апреля, состоится поединок 2-го тура в Чемпионской группе Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят киевская «Оболонь» и «Нива» Тернополь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Киеве, на стадионе «Оболонь Арена». Начало – в 15:00.

В турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги «Оболонь» занимает 1-е место с 17 очками после 7 матчей. «Нива» идет на 7-й позиции, имея 3 пункта.

Оболонь – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция