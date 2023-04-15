Первая лига. Победа Карпат, Нива отобрала очки у Оболони

Состоялись еще три матча в рамках второго тура второго раунда Первой лиги. В группе выбывания победы одержали «Полтава» и «Диназ», а матч между «Прикарпатьем» и «Скоруком» завершился вничью.

В «чемпионской» группе «Карпаты» минимально обыграл «Металлург» Запорожье, а «Нива» на выезде отобрала очки у «Оболони».

Группа выбывания

ФСК «Мариуполь» – «Полтава» – 2:4

Голы: Быковский 2, Литюк 62 – Стрельцов 13, Щербак 55, 64, 73

«Прикарпатье» – «Скорук» – 1:1

Голы: Барчук 54 – Перебора 65

«Диназ» – «Горняк-Спорт» – 1:0

Гол: Кириченко 69

«Чемпионская» группа

«Металлург» Запорожье – «Карпаты» – 0:1

Гол: Сидоров 36

«Оболонь» – «Нива» – 1:1

Голы: Черненко 60 – Волохатый 51