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Украина. Первая лига
15 апреля 2023, 17:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:10
141
0

Первая лига. Победа Карпат, Нива отобрала очки у Оболони

В группе выбывания победы одержали «Полтава» и «Диназ»

15 апреля 2023, 17:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:10
141
0
Первая лига. Победа Карпат, Нива отобрала очки у Оболони
ФК Карпаты Львов

Состоялись еще три матча в рамках второго тура второго раунда Первой лиги. В группе выбывания победы одержали «Полтава» и «Диназ», а матч между «Прикарпатьем» и «Скоруком» завершился вничью.

В «чемпионской» группе «Карпаты» минимально обыграл «Металлург» Запорожье, а «Нива» на выезде отобрала очки у «Оболони».

Группа выбывания

ФСК «Мариуполь» – «Полтава» – 2:4
Голы: Быковский 2, Литюк 62 – Стрельцов 13, Щербак 55, 64, 73

«Прикарпатье» – «Скорук» – 1:1
Голы: Барчук 54 – Перебора 65

«Диназ» – «Горняк-Спорт» – 1:0
Гол: Кириченко 69

«Чемпионская» группа

«Металлург» Запорожье – «Карпаты» – 0:1
Гол: Сидоров 36

«Оболонь» – «Нива» – 1:1
Голы: Черненко 60 – Волохатый 51

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Первая лига Украины ФСК Мариуполь Полтава Прикарпатье Ивано-Франковск Скорук Томаковка Диназ Вышгород Горняк-Спорт Металлург Запорожье Карпаты Львов Оболонь Киев Нива Тернополь
Источник Sport.ua
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