Первая лига. Победа Карпат, Нива отобрала очки у Оболони
В группе выбывания победы одержали «Полтава» и «Диназ»
Состоялись еще три матча в рамках второго тура второго раунда Первой лиги. В группе выбывания победы одержали «Полтава» и «Диназ», а матч между «Прикарпатьем» и «Скоруком» завершился вничью.
В «чемпионской» группе «Карпаты» минимально обыграл «Металлург» Запорожье, а «Нива» на выезде отобрала очки у «Оболони».
Группа выбывания
ФСК «Мариуполь» – «Полтава» – 2:4
Голы: Быковский 2, Литюк 62 – Стрельцов 13, Щербак 55, 64, 73
«Прикарпатье» – «Скорук» – 1:1
Голы: Барчук 54 – Перебора 65
«Диназ» – «Горняк-Спорт» – 1:0
Гол: Кириченко 69
«Чемпионская» группа
«Металлург» Запорожье – «Карпаты» – 0:1
Гол: Сидоров 36
«Оболонь» – «Нива» – 1:1
Голы: Черненко 60 – Волохатый 51
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