В субботу, 15 апреля, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч второго тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и тернопольская «Нива». Стартовый свисток рефери Михаила Райды из Ужгорода прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Оболонь



Достаточно тяжелая дорога к возрождению было славы выдается для киевской «Оболони» даже по меркам выступлений во втором по рангу дивизионе страны. Столичный коллектив с первой попытки в сезоне-2015/16 чуть не зашел в «элитный» дивизион, но уже через год третья строчка сменилась девятой, а потом и вовсе — на 14. А потом в команду ненадолго вернулся Сергей Ковалец, произошел рывок до шестой строчки, но в последствии эта планка казалась уже непреодолимой.

Исключение составляет текущий розыгрыш, который является для «Оболони» уже третьим под руководством Валерия Иващенко. «Пивовары» как никогда близко подошли к выходу в УПЛ, имели прекрасную статистику по забитым и пропущенным мячам в основной части (20:9 – лучше в группе B только у «ЛНЗ» Черкассы, 22:6). Вот только смутило отсутствие голов в матче против «Эпицентра» (0:0) – первом после зимней паузы. И это при том, что в атакующей группе киевлян собраны достаточно сильные исполнители.

Нива Тернополь



Следующим соперником команды Иващенко будет тернопольская «Нива», попадание которой в чемпионскую группу Первой лиги было событием достаточно неожиданным. Команда, начиная от сезона-2013/14, с трудом удерживалась в нижней половине турнирной таблицы, но при этом избегала понижения в классе. Так продолжалось ровно до тех пор, пока ее не возглавил Андрей Купцов и не совершил рывок аж до пятой строчки по итогам прерванного сезона-2021/22.

Уже в начале текущей кампании «Нива» не смогла победить в трех матчах кряду, после чего Сергею Задорожному доверили завершать футбольный год, и на данный момент результаты его работы являются вполне удовлетворительными. Нет никаких сомнений в том, что тернопольчане не смогут в итоге бороться за прямое попадание в УПЛ, да и плей-офф за повышение в классе для них сейчас выглядит достаточно непреодолимым барьером. В подтверждение этих слов они уступили «ЛНЗ» Черкассы после возобновления официальных матчей (1:2), а поскольку этот соперник является одним из фаворитов группы, то и текущий уровень «Нивы» понять достаточно просто.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 28-летний Михаил Райда из Ужгорода, который на своем счету имеет уже 29 матчей в рамках первого дивизиона. Боковыми рефери станут Юрий Ковальчук и Юрий Суряк, а резервным арбитром отработает Артем Михайлюк. У Райды есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 2 победы, 3 поражения, тогда как с «Нивой» он также пересекался пять раз – 1 победа, 2 ничьих, 2 поражения.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Федоривский – Фатеев, Карась, Терехов, Корохов – Савченко, Черненко – Груша, Слободян, Чернов – Краснопир.

«Нива» Тернополь: Механив – Слива, Демчук, Зин, Хруставка – Бей, Дорошенко, Гатала, Соколов – Ризнык – Галадей.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева смогут одержать уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Оболонь» (-1) с коэффициентом 2.05.

15 апреля, суббота