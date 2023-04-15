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Чемпионат Украины
Металлург Зп
15.04.2023 13:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 апреля 2023, 08:53 | Обновлено 15 апреля 2023, 08:58
88
0

Металлург – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Первой лиги состоится 15 апреля в 13:00

15 апреля 2023, 08:53 | Обновлено 15 апреля 2023, 08:58
88
0
Металлург – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В субботу, 15 апреля, состоится поединок 2-го тура в Чемпионской группе Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят запорожский «Металлург» и «Карпаты» Львов.

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Игра пройдет в Моршине, на стадионе «Медик». Начало – в 13:00.

В турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги «Металлург» занимает 4-е место, дающее право сыграть в плей-офф с одним из неудачников сезона в УПЛ. У запорожской команды 10 очко после 7 матчей. «Карпаты» идут на 6-й позиции, имея 9 пунктов.

Металлург – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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