Металлург Зп

Металлург – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Первой лиги состоится 15 апреля в 13:00
В субботу, 15 апреля, состоится поединок 2-го тура в Чемпионской группе Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят запорожский «Металлург» и «Карпаты» Львов.
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Игра пройдет в Моршине, на стадионе «Медик». Начало – в 13:00.
В турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги «Металлург» занимает 4-е место, дающее право сыграть в плей-офф с одним из неудачников сезона в УПЛ. У запорожской команды 10 очко после 7 матчей. «Карпаты» идут на 6-й позиции, имея 9 пунктов.
Металлург – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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